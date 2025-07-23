Održivo, efikasno, isplativo: Kako Wienerberger mijenja pravila igre u gradnji.

Budućnost gradnje u BiH ne zavisi samo od materijala – već od vizije. Dok se tržište suočava s izazovima održivosti, energetske efikasnosti i promjenjivih zahtjeva investitora, jedan globalni lider pruža rješenja koja nisu samo čvrsta, već i pametna. U razgovoru s Enesom Polimcem, direktorom razvoja izvoznih tržišta u SEE regiji iz kompanije Wienerberger, otkrivamo kako izgledaju temelji odgovorne i dugoročno isplative gradnje u Bosni i Hercegovini. Koja je strateška uloga Wienerbergera u BiH u narednih pet godina? „Wienerberger vidi Bosnu i Hercegovinu kao regiju velikih potencijala i ubrzanog razvoja, ali i kao prostor u kojem održiva gradnja postaje sve važnija. Naša strateška uloga je da budemo pouzdan partner u tom procesu, ne samo kroz isporuku kvalitetnih građevinskih materijala, već i kroz promociju pametne, energetski efikasne i dugoročno isplative gradnje.“



Polimac naglašava: kompanija planira graditi čvrste i dugoročne odnose sa lokalnim partnerima – arhitektima, izvođačima i investitorima – kroz aktivnu tehničku podršku i znanje. Time Wienerberger doprinosi stvaranju održivih životnih prostora i razvoju lokalnog tržišta na konkretan način.

Kako proizvodi Wienerbergera doprinose energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša? „Naš cilj je unaprijediti kvalitet života i poslovanja na održiv način, uz brigu o okolišu, ljudima i ekonomiji. Odgovorno poslovanje smatramo temeljem dugoročnog uspjeha.“ Kompanija je definisala jasne ciljeve u okviru strategije održivosti, kroz koje:

• optimizira potrošnju energije, sirovina i vode u proizvodnji,

• smanjuje emisije CO₂,

• povećava upotrebu recikliranih materijala, a sve to s ciljem da proizvodi budu efikasniji i dugotrajniji u cijelom životnom ciklusu zgrade. „Naši proizvodi dolaze iz prirode i vraćaju se prirodi, što ih čini održivim izborom za gradnju.“

Kompanija također aktivno sarađuje s projektantima na implementaciji tehničkih rješenja koja unapređuju performanse objekata i smanjuju troškove grijanja i hlađenja.

