Održivo, efikasno, isplativo: Kako Wienerberger mijenja pravila igre u gradnji.

Budućnost gradnje u BiH ne zavisi samo od materijala – već od vizije. Dok se tržište suočava s izazovima održivosti, energetske efikasnosti i promjenjivih zahtjeva investitora, jedan globalni lider pruža rješenja koja nisu samo čvrsta, već i pametna. U razgovoru s Enesom Polimcem, direktorom razvoja izvoznih tržišta u SEE regiji iz kompanije Wienerberger, otkrivamo kako izgledaju temelji odgovorne i dugoročno isplative gradnje u Bosni i Hercegovini.
Koja je strateška uloga Wienerbergera u BiH u narednih pet godina?
„Wienerberger vidi Bosnu i Hercegovinu kao regiju velikih potencijala i ubrzanog razvoja, ali i kao prostor u kojem održiva gradnja postaje sve važnija. Naša strateška uloga je da budemo pouzdan partner u tom procesu, ne samo kroz isporuku kvalitetnih građevinskih materijala, već i kroz promociju pametne, energetski efikasne i dugoročno isplative gradnje.“
Polimac naglašava: kompanija planira graditi čvrste i dugoročne odnose sa lokalnim partnerima – arhitektima, izvođačima i investitorima – kroz aktivnu tehničku podršku i znanje. Time Wienerberger doprinosi stvaranju održivih životnih prostora i razvoju lokalnog tržišta na konkretan način.
Kako proizvodi Wienerbergera doprinose energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša?
„Naš cilj je unaprijediti kvalitet života i poslovanja na održiv način, uz brigu o okolišu, ljudima i ekonomiji. Odgovorno poslovanje smatramo temeljem dugoročnog uspjeha.“
Kompanija je definisala jasne ciljeve u okviru strategije održivosti, kroz koje:
• optimizira potrošnju energije, sirovina i vode u proizvodnji,
• smanjuje emisije CO₂,
• povećava upotrebu recikliranih materijala,
a sve to s ciljem da proizvodi budu efikasniji i dugotrajniji u cijelom životnom ciklusu zgrade.
„Naši proizvodi dolaze iz prirode i vraćaju se prirodi, što ih čini održivim izborom za gradnju.“
Kompanija također aktivno sarađuje s projektantima na implementaciji tehničkih rješenja koja unapređuju performanse objekata i smanjuju troškove grijanja i hlađenja.
Wienerberger kao partner u razvoju
Wienerberger nije samo dobavljač materijala, već i partner u formulisanju održivih građevinskih rješenja. Uz proizvode, kompanija nudi edukaciju, tehničko savjetovanje i konstantnu podršku projektantima i izvođačima. Polimac ističe da je to strategija dugoročnog uticaja:
„Gradimo dugoročne odnose s partnerima i aktivno sarađujemo s projektantima i investitorima u cilju implementacije održivih rješenja u što većem broju građevinskih projekata.“
To znači da Wienerberger podiže standard kvalitete u industriji kroz smislenu tehničku saradnju, ne samo prodavajući proizvode, već donoseći ekspertizu.
Pogled u budućnost
U narednom periodu Wienerberger planira intenzivno jačati prisustvo u BiH kroz projekte i tehničku podršku s jasnim fokusom na održivost. Polimac zaključuje:
„Naš cilj je kombinovati ekonomski razvoj i zaštitu okoliša; gradnju koja je pametna, dugoročno isplativa i odgovorna prema budućim generacijama u Bosni i Hercegovini.“
To je vizija koja postavlja temelje za zdraviji, efikasniji i održiviji životni prostor.
