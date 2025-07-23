WIENERBERGER

Održivo, efikasno, isplativo: Kako Wienerberger mijenja pravila igre u gradnji

Marketing

23.7.2025

Budućnost gradnje u BiH ne zavisi samo od materijala – već od vizije. Dok se tržište suočava s izazovima održivosti, energetske efikasnosti i promjenjivih zahtjeva investitora, jedan globalni lider pruža rješenja koja nisu samo čvrsta, već i pametna. U razgovoru s Enesom Polimcem, direktorom razvoja izvoznih tržišta u SEE regiji iz kompanije Wienerberger, otkrivamo kako izgledaju temelji odgovorne i dugoročno isplative gradnje u Bosni i Hercegovini.

Koja je strateška uloga Wienerbergera u BiH u narednih pet godina?

Wienerberger vidi Bosnu i Hercegovinu kao regiju velikih potencijala i ubrzanog razvoja, ali i kao prostor u kojem održiva gradnja postaje sve važnija. Naša strateška uloga je da budemo pouzdan partner u tom procesu, ne samo kroz isporuku kvalitetnih građevinskih materijala, već i kroz promociju pametne, energetski efikasne i dugoročno isplative gradnje.

Polimac naglašava: kompanija planira graditi čvrste i dugoročne odnose sa lokalnim partnerima – arhitektima, izvođačima i investitorima – kroz aktivnu tehničku podršku i znanje. Time Wienerberger doprinosi stvaranju održivih životnih prostora i razvoju lokalnog tržišta na konkretan način.

Kako proizvodi Wienerbergera doprinose energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša?

Naš cilj je unaprijediti kvalitet života i poslovanja na održiv način, uz brigu o okolišu, ljudima i ekonomiji. Odgovorno poslovanje smatramo temeljem dugoročnog uspjeha.

Kompanija je definisala jasne ciljeve u okviru strategije održivosti, kroz koje:
• optimizira potrošnju energije, sirovina i vode u proizvodnji,
• smanjuje emisije CO₂,
• povećava upotrebu recikliranih materijala,

a sve to s ciljem da proizvodi budu efikasniji i dugotrajniji u cijelom životnom ciklusu zgrade.

Naši proizvodi dolaze iz prirode i vraćaju se prirodi, što ih čini održivim izborom za gradnju.
Kompanija također aktivno sarađuje s projektantima na implementaciji tehničkih rješenja koja unapređuju performanse objekata i smanjuju troškove grijanja i hlađenja.

Wienerberger kao partner u razvoju

Wienerberger nije samo dobavljač materijala, već i partner u formulisanju održivih građevinskih rješenja. Uz proizvode, kompanija nudi edukaciju, tehničko savjetovanje i konstantnu podršku projektantima i izvođačima. Polimac ističe da je to strategija dugoročnog uticaja:

„Gradimo dugoročne odnose s partnerima i aktivno sarađujemo s projektantima i investitorima u cilju implementacije održivih rješenja u što većem broju građevinskih projekata.“

To znači da Wienerberger podiže standard kvalitete u industriji kroz smislenu tehničku saradnju, ne samo prodavajući proizvode, već donoseći ekspertizu.

Pogled u budućnost
U narednom periodu Wienerberger planira intenzivno jačati prisustvo u BiH kroz projekte i tehničku podršku s jasnim fokusom na održivost. Polimac zaključuje:

Naš cilj je kombinovati ekonomski razvoj i zaštitu okoliša; gradnju koja je pametna, dugoročno isplativa i odgovorna prema budućim generacijama u Bosni i Hercegovini.

To je vizija koja postavlja temelje za zdraviji, efikasniji i održiviji životni prostor.

Za više informacija o proizvodima i tehničkoj podršci, posjetite zvaničnu stranicu kompanije Wienerberger.

