„Naša srijeda“ - Još više partnera i pogodnosti za klijente ASA Banke

U ASA Banci, svaki dan je posvećen klijentima, a srijeda nosi posebne pogodnosti. Kroz program “Naša srijeda”, vlasnici ASA Banka kartica svake srijede ostvaruju popuste i pogodnosti do čak 25%.

„Kod nas srijeda nije samo običan dan u sedmici, to je prilika da kupujete pametnije, povoljnije i sa stilom. Zahvaljujući saradnji sa partnerima iz različitih sektora, ASA Banka svojim klijentima omogućava dodatnu vrijednost pri svakoj kupovini“ – izjavili su iz ASA Banke.

Za one koji prate modne trendove i vole dobar stil, srijeda donosi izuzetne popuste u Dresscode, Gema, kao i Planika Flex.



Ako planirate uređenje kuće ili dvorišta, uživat ćete u pogodnostima koje nude Bellona, English Home i Zeka Comerc – brendovi koji pomažu da vaš prostor postane funkcionalniji, udobniji i estetski privlačniji.

Zdravlje i aktivan stil života također su važan dio programa, a popuste možete ostvariti u ASA Bolnici i Eurofarm Centru, kao i kod sportskih partnera Intersport i M-Bike Shop. Plaza parfimerije i L’Occitane su uvijek pravi izbor, dok je za najmlađe tu web ponuda Toys’n’Fun kao i knjižara Svjetlostkomerc.

Ljubitelji tehnike srijedom mogu računati na posebne pogodnosti u TehnoMagu i Domodu, dok pogodnosti kod partnera Penny Plus možete ostvariti posjetom njihovog web shop-a.

Svakodnevna kupovina također donosi benefite – korisnici ASA Banka platne PIKA kartice ostvaruju dodatni popust u maloprodajnim objektima Konzum i Mercator, dok partneri Hifa Petrol i Hifa Oil omogućavaju popust od 0,10 KM po litru goriva na sve vrste naftnih derivata.

“Naša srijeda” još jednom potvrđuje da ASA Banka ne nudi samo finansijske usluge već gradi povjerenje, podržava domaću zajednicu i unosi dodatnu vrijednost u svakodnevni život svojih klijenata.

Plaćajte ASA Banka karticama, iskoristite pogodnosti kod brojnih partnera i neka srijeda postane vaš omiljeni dan za kupovinu.

Više informacija o partnerima i popustima potražite na: https://www.asabanka.ba