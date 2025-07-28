Moćni i sa stilom - Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 u m:tel ponudi

Nova generacija Galaxy preklopnih telefona osmišljena je da vas razumije i inspiriše. Uz moćne kamere i AI podršku, Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 otkriće vam koliko nova tehnologija može biti i praktična i zabavna.

Pravo čudo tehnologije, Galaxy Z Fold7 je najtanji, najlakši i najizdržljiviji Galaxy Z Fold do sada. Oduševiće vas ogromnim glavnim ekranom od 8 inča i prednjim ekranom od 6,5 inča dok ćete sa ultra kamerom od 200 MP snimite nevjerovatne snimke.

Galaxy Z Fold 7 je u stanju da vas i razumije, zato zatražite savjet uživo, dobijte preporuke dok putujete, snimajte uz pomoć AI kamere i jednostavno komunicirajte.

Ovaj fantastični model potražite u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od 161,95 KM.

Najjači i najnapredniji Z Flip ikada, Galaxy Z Flip7 nudi vam savršeni stil i performanse koje se idealno uklapaju u vaš svakodnevni život i aktivnosti. Gledajte, snimajte i kad je telefon sklopljen. Novi FlexWindow ekran donosi veću slobodu, a selfi kamera od 50 MP sa ProVisual Engine podrškom blistave fotografije kao sa naslovne strane.

Pametni asistent Galaxy Z Flip7 lako staje u svaki džep i uvijek je na dohvat ruke. Pronađite ga u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od 92,52 KM.

Takođe, u m:tel ponudi pronađite i odlični Galaxy Z Flip7 FE koji donosi luksuz preklopnog dizajna po pristupačnoj cijeni. Ovaj model zadržava visoke performanse i prepoznatljiv dizajn, nudi 8 GB RAM‑a i kameru od 50 MP uz Galaxy AI za sjajne fotografije i može biti vaš uz mjesečnu ratu od 77,22 KM.

Sjajni Galaxy svijet preklopnih uređaja je pred vama! Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.