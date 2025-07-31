GrECo obilježava 100 godina poslovanja

GrECo, jedna od vodećih evropskih firmi specijaliziranih za osiguranje i upravljanje rizicima, ove godine obilježava 100 godina poslovanja, potvrđujući vlastitu misiju i vrijednosti koje su ostale konstanta i u najdinamičnijim poslovnim okolnostima.

Od osnivanja 1925. godine u Beču, GrECo je izgradio prepoznatljiv identitet kao firma koja, osim što prati, oblikuje promjene u industriji upravljanja rizicima. Kroz stoljeće poslovanja, od porodične firme fokusirane na osiguranje, razvila se u snažan međunarodni sistem koji kombinuje viziju, kredibilitet i nezavisnost.

Danas, GrECo je prisutan u 21 zemlji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, sa više od 1.300 zaposlenih, a pozicionirao se kao vodeći evropski savjetodavni broker u oblasti upravljanja rizicima, pružajući rješenja prilagođena potrebama gotovo svih sektora. Posebnost GrECo-a ogleda se u njegovom hibridnom modelu: globalna ekspertiza i lokalna stručnost omogućavaju izgradnju rješenja koja su istovremeno sofisticirana i tržišno relevantna.

Uz kontinuirano ulaganje u edukaciju, inovacije i tehnologiju, GrECo ne djeluje reaktivno – već strateški, sa sposobnošću da anticipira potrebe klijenata i tržišta. Lokalni timovi, poput onog u BiH, donose razumijevanje industrije, zakonodavstva i poslovne logike pojedinačnih tržišta. Takva kombinacija čini GrECo pouzdanim partnerom koji, izuzev rizicima, upravlja reputacijom, održivošću i razvojem.

Više od brojke: Šta znači 100 godina u svijetu upravljanja rizicima?

Upravljanje rizicima danas daleko nadilazi tehničke okvire. Dok je nekada podrazumijevalo zaštitu stečene imovine, danas je to alat koji direktno utječe na održivost, otpornost i konkurentnost svake ozbiljne firme.

GrECo je bio među onima koji su to prepoznali dosta ranije – kada je brokerska industrija još uvijek bila reaktivna, a rizici tretirani parcijalno. Kroz turbulentne periode evropske historije, ekonomske krize, ratove i tranzicijske procese, firma je redefinisala svoju ulogu, izgradivši temelje modernog brokerskog modela, koji danas uključuje savjetovanje, digitalne alate i ESG-integraciju.

Simbolično, povodom ovog značajnog jubileja, predstavili su i zaštitni znak – kameleona, koji reflektuje sposobnost da vidi unaprijed, mijenja se kad treba i istovremeno očuva jasnoću fokusa. Sve to oslikava način kako GrECo upravlja promjenama već cijelo stoljeće.

„Više od 100 godina, GrECo predstavlja uspješno upravljanje rizicima. Kameleon, baš kao i svakodnevni rizici poslovanja, stalno se mijenja. Ponekad su jasno vidljivi, ponekad su dobro kamuflirani, ali su uvijek prisutni“, objasnio je izvršni direktor firme Georg Winter.“



Risk Changers” - od reakcije ka proaktivnosti

Dok kameleon simbolizira prilagodljivost, još jedan važan narativ veže se uz stogodišnjicu, a to je poziciranje firme kao “risk changera”. GrECo unaprijed prepoznaje rizike, analizira ih i koristi kao osnovu za bolje poslovne odluke. Firmama nudi novi smjer, van okvira poznatog i mjenjajući načine kako upravljaju neizvjesnošću.

Ova filozofija je posebno izražena danas kada organizacije traže, ne samo polisu osiguranja, nego partnere koji će istovremeno razumjeti njihovu suštinu i unaprijediti njihovu otpornost.

Pokrivajući sve - od klimatskih rizika i prirodnih katastrofa, preko cyber prijetnji i reputacijskih problema, do geopolitičkih nestabilnosti i ESG izazova – GrECo se ističe kombinovanjem ekspertize, digitalnih alata i lokalnog konteksta kao osnove svakog prijedloga.

Bez obzira na sjedište u Beču, operativna snaga GrECo- proizilazi iz regionalnih i lokalnih timova. Jedan od primjera je i Bosna i Hercegovina, gdje firma djeluje kroz tim domaćih stručnjaka koji razumiju realnost i dinamiku lokalnog poslovanja. To omogućava brže reakcije, kontekstualna rješenja i jaču povezanost s klijentima.

Prednost na transformaciji i fokus na narednih 100 godina

Obilježavanje stogodišnjice, GrECo koristi kao priliku da još snažnije artikuliše planove za naredni period. Među prioritetima su:

- digitalna transformacija brokerskih usluga;

- sveobuhvatna ESG integracija kao tržišni standard;

- razvoj konsultativnih usluga u oblasti rizika;

- jačanje lokalnih partnerstava kao garancija relevantnosti.

Iako zadržava okvire tradicije, suština poslovanja GrECo- ostaje u transformaciji i ulaganjima u budućnost – u ljude, tehnologiju, edukaciju i održiva rješenja. Kao privatna kompanija, fokusirani su na dugoročne ciljeve, a ne kratkoročne profite te i svoje zaposlenike vide kao ključni dio šire porodice, koja je mnogo više od radne snage. Ovakav pristup razlikuje GrECo od velikih brokerskih firmi u vlasništvu javnih korporacija ili privatnih investicijskih fondova, gdje je fokus često na brzom povratu kapitala.

Organizacija ostaje usmjerena na ljude koji zajedno oblikuju budućnost, od onih koji kreiraju rješenja, preko onih koji ih koriste, do onih koji ih razumiju. Kultura povjerenja, ulaganje i stručne odgovornosti temelj su svakog pomaka koji GrECo planira.

Poslovni model GrECo-a primjer je sistema koji preživljava sve promjene, jer u svakom trenutku zna gdje su ključne tačke rizika i kako ih pretvoriti u priliku. Na tržištima poput Bosne i Hercegovine, to znači partnera koji donosi više od proizvoda. Donosi orijentaciju, povjerenje i rješenja tamo gdje su najbitnija.

S tim u vezi, za GrECo je ovaj jubilej prilika za pogled ka budućnosti – gdje upravljanje rizicima ne spada samo pod zaštitu, nego i prednost. I upravo to je razlog zašto ovih 100 godina nisu kraj jednog poglavlja, već jasan temelj za narednih sto.

