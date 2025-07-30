Visa donosi Apple Pay korisnicima u Bosni i Hercegovini.

Visa, globalni lider u oblasti platnih tehnologija, danas korisnicima u Bosni i Hercegovini donosi Apple Pay – bezbjedniji, sigurniji i privatniji način plaćanja koji korisnicima pomaže da izbjegnu predavanje platne kartice drugima, dodirivanje tastera ili razmjenu gotovine – a koristi snagu iPhone-a kako bi zaštitio svaku transakciju.

Korisnici mogu jednostavno da prislone svoj iPhone ili Apple Watch na POS terminal kako bi izvršili beskontaktno plaćanje. Svaka Apple Pay transakcija je bezbjedna jer se autentifikuje pomoću Face ID-a, Touch ID-a ili šifre uređaja, kao i jednokratnim, jedinstvenim dinamičkim sigurnosnim kodom. Apple Pay je prihvaćen u prodavnicama, apotekama, taksijima, restoranima, kafićima, maloprodajnim objektima i na mnogim drugim mjestima.

„Uvođenje Apple Pay-a u Bosni i Hercegovini predstavlja više od novog načina plaćanja – to je značajan iskorak u evoluciji svakodnevnog upravljanja finansijama. Bilo da šetate, trčite ili ste spontano odlučili da kupite suvenir u Baščaršiji ili duž Gospodske ulice – sve što vam je potrebno za plaćanje je vaš mobilni uređaj. Prema nedavnom istraživanju kompanije Visa u Bosni i Hercegovini, vlasnici malih i srednjih preduzeća takođe prepoznaju prednosti plaćanja karticama u odnosu na gotovinu. Vjeruju da kartice ne samo da zadovoljavaju savremene potrebe potrošača, već i podstiču potrošnju. U Bosni i Hercegovini vrijednost kartičnih transakcija porasla je za skoro 14% u 2024. godini u poređenju sa prijethodnom – što je jasan signal da tržište sve brže prelazi na digitalna plaćanja. Uz Apple Pay, vaš novčanik više nije nešto što nosite – već nešto sa čim ste uvijek povezani. Nalazi se u vašem telefonu, spreman kad god vi jeste“, izjavila je Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu.