APPLE PAY

Visa donosi Apple Pay korisnicima u Bosni i Hercegovini

Bezbjedniji, sigurniji i privatniji način plaćanja putem iPhone-a i Apple Watch-a

Marketing

30.7.2025

Visa, globalni lider u oblasti platnih tehnologija, danas korisnicima u Bosni i Hercegovini donosi Apple Pay – bezbjedniji, sigurniji i privatniji način plaćanja koji korisnicima pomaže da izbjegnu predavanje platne kartice drugima, dodirivanje tastera ili razmjenu gotovine – a koristi snagu iPhone-a kako bi zaštitio svaku transakciju.

Korisnici mogu jednostavno da prislone svoj iPhone ili Apple Watch na POS terminal kako bi izvršili beskontaktno plaćanje. Svaka Apple Pay transakcija je bezbjedna jer se autentifikuje pomoću Face ID-a, Touch ID-a ili šifre uređaja, kao i jednokratnim, jedinstvenim dinamičkim sigurnosnim kodom. Apple Pay je prihvaćen u prodavnicama, apotekama, taksijima, restoranima, kafićima, maloprodajnim objektima i na mnogim drugim mjestima.

Uvođenje Apple Pay-a u Bosni i Hercegovini predstavlja više od novog načina plaćanja – to je značajan iskorak u evoluciji svakodnevnog upravljanja finansijama. Bilo da šetate, trčite ili ste spontano odlučili da kupite suvenir u Baščaršiji ili duž Gospodske ulice – sve što vam je potrebno za plaćanje je vaš mobilni uređaj. Prema nedavnom istraživanju kompanije Visa u Bosni i Hercegovini, vlasnici malih i srednjih preduzeća takođe prepoznaju prednosti plaćanja karticama u odnosu na gotovinu. Vjeruju da kartice ne samo da zadovoljavaju savremene potrebe potrošača, već i podstiču potrošnju. U Bosni i Hercegovini vrijednost kartičnih transakcija porasla je za skoro 14% u 2024. godini u poređenju sa prijethodnom – što je jasan signal da tržište sve brže prelazi na digitalna plaćanja. Uz Apple Pay, vaš novčanik više nije nešto što nosite – već nešto sa čim ste uvijek povezani. Nalazi se u vašem telefonu, spreman kad god vi jeste“, izjavila je Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu.

Korisnici mogu koristiti Apple Pay na iPhone-u, iPad-u i Mac-u za brže i praktičnije plaćanje u aplikacijama ili na internetu putem Safari-ja, bez potrebe za kreiranjem naloga ili ponovnim unosom podataka o isporuci i plaćanju. Apple Pay olakšava plaćanje hrane, dostavu iz marketa, onlajn kupovinu, prijevoz, parking i druge svakodnevne usluge. Takođe je moguće koristiti Apple Pay za plaćanja u aplikacijama na Apple Watch-u.

Sigurnost i privatnost su u samoj srži Apple Pay servisa. Kada korisnici koriste kreditnu ili debitnu karticu sa Apple Pay-om, stvarni brojevi kartica se ne čuvaju ni na uređaju, ni na Apple serverima. Umjesto toga, dodjeljuje se jedinstveni broj računa uređaja (Device Account Number), koji se šifruje i bezbjedno čuva u Secure Element čipu – industrijskom standardu dizajniranom da bezbjedno skladišti informacije o plaćanju direktno na uređaju.

Apple Pay je jednostavno podesiti. Na iPhone-u je dovoljno otvoriti Wallet aplikaciju, dodirnuti znak „+“ i pratiti korake za dodavanje Visa kreditne ili debitne kartice. Kada korisnik doda karticu na iPhone, Apple Watch, iPad ili Mac, može odmah da počne sa korištenjem Apple Pay servisa na tom uređaju. Korisnici će u nastavku dobijati sve benefite i nagrade koje im nude Visa kartice.

