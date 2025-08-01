Zaposlenici Bosnalijeka se tradicionalno odazvali na akciju dobrovoljnog darivanja krvi

Zaposlenici Bosnalijeka i ove godine dali svoj doprinos humanosti kroz akciju dobrovoljnog darivanja krvi

D. P.

1.8.2025

Dugogodišnja tradicija organizovanog darivanja krvi, nastavljena je i ove godine.

U saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, zaposlenici Bosnalijeka su iskoristili cijeli mjesec juli kako bi darovali dragocjenu tečnost koja spašava život.

Zaposlenici Bosnalijeka su još jednom pokazali kako se s malo izdvojenog vremena može učiniti mnogo za one kojima je to najpotrebnije.

Svaka prikupljena doza krvi može spasiti nečiji život, stoga su ovakve akcije dobar način osiguravanja neophodnih količina potrebnih za nesmetan rad zdravstvenih ustanova.

Bosnalijek, najveći domaći proizvođač lijekova i njegovi zaposlenici su svjesni značaja osiguravanja dovoljnih količina krvi, jer krv je lijek koji samo ljudski organizam može proizvesti.

Darujte jednu dozu krvi i spasite tri života!

# BOSNALIJEK
