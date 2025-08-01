KJKP “PARK” je nadležan i obavezan da održava dječija igrališta.

Svjesni da Kanton Sarajevo ne izdvaja dovoljna sredstva za obavezu održavanja dječijih igrališta KJKP Parka prema kantonalnoj uredbi, Općina Stari Grad je osigurala sredstva za održavanje dječijih igrališta, iako to nije u njenoj nadležnosti.

Nakon vijesti o nesreći koja se dogodila na dječijem igralištu u Mjesnoj zajednici Širokača, Općina Stari Grad Sarajevo ističe da je u Budžetu za 2025. godinu osigurala sredstva u iznosu od 185.000 KM za održavanje dječijih igrališta koja su u nadležnosti KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

Iako održavanje igrališta nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, Općina je, imajući u vidu sigurnost i interes građana, izvršila uplatu navedenog iznosa KJKP „Park“ upravo za ovu namjenu – održavanje igrališta na području Starog Grada, uključujući i igralište na Širokači. Također navedeno igralište je namjenjeno za manju djecu ne za sportske aktivnosti.

S tim u vezi, iz Općine Stari Grad upućen je apel Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u čijoj je nadležnosti pomenuto preduzeće, da izdvoje više sredstava za ovu namjenu, u skladu s Uredbom o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo kojom je ta obaveza i propisana. Sredstva koja se godinama izdvajaju su nedovoljna i svjedoci smo da sve općine moraju izdvajati dodatni novac iako je Kanton već uzeo novac od poreza na dohodak.

Pored finansijskih sredstava namijenjenih održavanju igrališta u saradnji s KJKP „Park“, Općina Stari Grad je u toku 2025. godine osigurala i dodatnih 800.000 KM za sanaciju školskih sportskih igrališta na području općine. Ova sredstva su usmjerena prema obnovi igrališta u osnovnim školama Hamdije Kreševljaković, Edhem Mulabdić, Vrhbosna i Saburina, s ciljem stvaranja sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za djecu i mlade.