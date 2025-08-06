Hotel Radon Plaza objavljuje konkurs za posao, za sljedeće pozicije: kuhar, pomoćni kuhar, sobarica i recepcioner.
Za poziciju kuhar traži se SSS - smjer kuhar ili srodno zanimanje; najmanje dvije godine iskustva na poziciji kuhara; poznavanje domaće i međunarodne kuhinje; kreativnost u pripremi i prezentaciji jela; sposobnost rada u dinamičnom i zahtjevnom okruženju; organizacijske vještine i odgovornost, te spremnost na smjenski rad, uključujući vikende i praznike.
Za poziciju pomoćni kuhar, također je potrebna SSS, prednost smjer kuhar ili srodno zanimanje.
Također, poželjno je iskustvo u profesionalnoj kuhinji, ali nije uslov.
Za poziciju sobarice, između ostalog, poželjno je iskustvo na poslovima čišćenja ili održavanja higijene.
Za recepcionera je, između ostalog, poželjno iskustvo u hotelskoj industriji.
Za sve navedene pozicije traži se po jedan izvršilac.
Za više informacija kontaktirajte broj: +387 33 752 917 ili pošaljite upit na mail: [email protected].