Ljeto znanja i timskog rada: 44 studenta započela praksu u m:tel ljetnoj akademiji

U kompaniji m:tel avgust je rezervisan za edukaciju i povezivanje sa mladim talentima - upravo je počela nova sezona ljetne akademije za studente informacionih i komunikacionih tehnologija, a ove godine okupila je čak 44 studenta. Studenti sa ETF-a Banjaluka, ETF-a Istočno Sarajevo, FET-a Tuzla, PMF-a Banja Luka i FTN-a Novi Sad došli su u m:tel da, rame uz rame sa stručnjacima kompanije, kroz praksu i timski rad steknu konkretna znanja i vještine iz oblasti koje su važne za savremene telekomunikacije.

Koncept ljetne akademije nastao je kao odgovor na potrebu da se mladima pruži više od teorije - da im se pruži prilika da u realnom poslovnom okruženju upoznaju svijet tehnologije iz prve ruke.

Praksa u m:tel-u podrazumijeva rad u timovima, mentorsku podršku iskusnih inženjera i zadatke koji su usklađeni sa stvarnim izazovima telekom industrije. Cilj je jednostavan - da studenti izađu sa akademije bogatiji ne samo za nova znanja, već i za vrijedna iskustva timske saradnje, rješavanja problema i profesionalnog rada u korporaciji kao što je m:tel.