GALAS – priroda u službi vaše njege.

U duhu jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji, Sarajevo Film Festivala, Javna ustanova „Apoteke Sarajevo“ organizuje sniženje kompletnog asortimana proizvoda vlastitog brenda Galas u iznosu od 20% u periodu od 15. do 22. augusta 2025. godine.

Kultura filma i kultura zdravog života spajaju se u ovom već tradicionalno upriličenom Galas sniženju JU „Apoteke Sarajevo“ promovišući domaće znanje i kvalitet proizvoda – kroz brend koji je nastao iz ljubavi prema prirodi i čovjeku.

Galenski laboratorij „Galas“ među vodećim je farmaceutskim laboratorijima u regiji, osnovana u okviru Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“.

Specifičnost galenske proizvodnje je u izradi manjih serija, korištenju provjerenih i certificiranih prirodnih sirovina, što je rezultiralo da brend ''Galas'' postane sinonim za organiziranu proizvodnju kozmetičkih krema, kozmetike sa posebnom namjenom, galenskih pripravaka, čajeva i čajnih mješavina.

Svi „Galas“ proizvodi su nježni, ugodni, prirodni i efikasni, dok proizvodnja prema najvišim standardima za izradu prirodnih pripravaka, isključuje mogućnost alergijskih reakcija i senzibilizacije. Galenski laboratorij je posvećen stvaranju proizvoda koji su u harmoniji sa prirodom, te su svi sastojci pažljivo odabrani i ne sadrže konzervanse, vještačke arome i mirise.

Imajući u vidu ovo opredjeljenje JU „Apoteke Sarajevo“ u okviru galenskog laboratorija koristi najbolje sastojke i tajne recepture, angažujući najkvalitetnije stučnjake iz oblasti farmacije i farmaceutske tehnologije koji nesebično rade i ulažu svoja znanja u unapređenje kvaliteta domaće bosanskohercegovačke proizvodnje.

Prirodni sastav, kvalitet i sigurnost upotrebe temeljne su vrijednosti Galas proizvoda. Galas proizvodi nisu samo alternativa – oni su pouzdan izbor svih koji cijene prirodnost, transparentnost i domaći kvalitet.

U vremenu kada se sve više okrećemo prirodi i zdravom životu, Galas predstavlja istinsku vrijednost koja se gradi godinama – stručnošću, povjerenjem i tradicijom.

Posjetite najbližu apoteku JU „Apoteke Sarajevo“, iskoristite priliku da uz popust od 20% obogatite svoju svakodnevnu rutinu proizvodima koji brinu o vašem zdravlju – i ljepoti – na potpuno prirodan način.

