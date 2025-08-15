Doživite Sarajevo Film Festival uz Mastercard pogodnosti.

Sarajevo, grad koji svim srcem živi svoj filmski festival više od tri decenije, spremno dočekuje početak nove filmske magije koja se s kino platna prenosi i na njegove ulice. Danas se otvara 31. izdanje Sarajevo Film Festivala koje će, i uz podršku Mastercarda kao ekskluzivnog sponzora, okupiti brojne ljubitelje filma, umjetnike i putnike iz cijelog svijeta, nudeći im doživljaj koji se pamti.

Duh vedrine i glamura, ali i optimizma i smjelosti da se, osim o kulturi, umjetnosti i filmu, govori i o ostalim društveno relevantnim temama, kao što su inkluzija i rodna ravnopravnost, pretvorit će Sarajevo u centar regionalne kulturne scene i dobrog provoda.

Upravo slaveći filmsku umjetnost, kreativnost, inkluziju i nezaboravna iskustva koja Sarajevo nudi, uz promociju digitalnog plaćanja, Mastercard i Sarajevo Film Festival ulaze u jedanaestu godinu uspješnog partnerstva. Saradnja koja počiva na istim vrijednostima očituje se i u sloganu Crveni tepih, dovoljno širok za sve perspektive! Ove godine ona donosi i uzbudljiv iskorak - promociju Festivala u regiji putem globalne Mastercard platforme priceless.com.

„Povezivanje ljudi sa njihovim strastima i kreiranje nezaboravnih iskustava, onih koje ćemo pamtiti cijeli život, važan je dio misije Mastercarda. Jedna od tih strasti je i ljubav prema filmu, zbog čega partnerstvo sa Sarajevo Film Festivalom zauzima posebno mjesto. Kroz našu saradnju, film je postao platforma za promjene, inkluziju i snažne poruke. Specijalna nagrada za promicanje rodne ravnopravnosti, koju ćemo peti put zaredom dodijeliti debitantici rediteljici, simbol je naše posvećenosti toj misiji. Ono što nas posebno raduje je da smo putem platforme priceless.com ove godine Festival dodatno približili cijelom regionu. Sarajevo Film Festival je prvo iskustvo iz Bosne i Hercegovine koje je uvršteno na našu globalnu priceless listu, gdje kupovinom Festivalskog priceless paketa korisnici Mastercard kartica iz regije postaju VIP gosti Festivala“, otkrila je Jelena Sretenović, direktorica Mastercarda za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.

Kao inovator u digitalnim plaćanjima, Mastercard ljubiteljima filma, već tradicionalno, nudi unaprijeđena digitalna iskustva plaćanja i posebne benefite. Tako tokom Festivala korisnici Mastercard kartica uživaju u brojnim pogodnostima koje dodatno obogaćuju njihovo festivalsko iskustvo. I ove godine korisnicima Mastercard kartica omogućeno je da u pretprodaji, 24 sata prije svih, na brz, jednostavan i siguran način kupe ulaznice za filmske projekcije putem web i mobilne aplikacije Festivala. Dodatno, svi koji odluče kupiti ulaznice za Festival Mastercard karticom online, putem weba i mobilne aplikacije, ostvaruju 20% popusta za sve projekcije - od trenutka kada su ulaznice puštene u prodaju do posljednjeg dana Festivala.

Kako bi podržali lokalnu ekonomiju a posjetiocima približili šarm Sarajeva, ove godine Mastercard je ostvario saradnju sa lokalnim trgovcima koji njeguju autentičnu bosanskohercegovačku tradiciju. Turistima i korisnicima Mastercard kartica tokom Festivala osigurane su posebne pogodnosti i popusti u objektima u kojima mogu doživjeti nezaboravne trenutke. U pauzama od filmskih projekcija mogu uživati u elegantnom ambijentu restorana Spazio Gourmet, napraviti predah uz kafu u Spazio Caffeu, probati tradicionalnu sarajevsku kuhinju u Restoranu Klopa, potražiti autentičan suvenir od ručno rađenih čokolada u radnji Bashka ili u Katkus Shopu, gdje se, ručnim radom, biljke pretvaraju u mala umjetnička djela. Za nezaboravno, autentično iskustvo sevdalinke u izvedbi Damira Imamovića, Mastercard je podržao sve koncerte koji se realiziraju u intimnom ambijentu Svrzine kuće.

Informacije gdje jesti, šta posjetiti i kupiti, kako se provesti za vrijeme Sarajevo Film Festivala mogu se pronaći u specijalnom Mastercardovom „Vodiču kroz Sarajevo“, koji je dostupan u online izdanju na mastercard.ba.