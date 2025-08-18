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SJAJNE VIJESTI

m:SAT TV donosi 30 novih kanala i posebnu ljetnu ponudu

Televizija dostupna svima u BiH za samo 0,99 KM mjesečno

Promo ponuda. m:tel

Marketing

18.8.2025

Sjajne vijesti stižu za sve ljubitelje dobre TV zabave. Od sada m:SAT korisnike očekuje čak 30 novih kanala sa još više filmova, serija, sporta, muzike i dječijih sadržaja za cijelu porodicu i to na svakoj lokaciji u BiH.

U zavisnosti od toga koji m:SAT TV paket koristite uživaćete u kanalima poput: NBA TV, LFC TV, Cartoon Network, EpicDrama, kanalima Euro Cinema, Fashion TV, MTV 00s i mnogim drugim.

A ako tek razmišljate o m:SAT-u, sada je pravi trenutak da se odlučite.

Svi novi korisnici, u aktuelnoj promo ponudi, mogu uživati u pretplati za odabrani paket po cijeni od samo 0,99 KM mjesečno, čak 10 mjeseci.

Ova posebna ponuda donosi i dodatne pogodnosti:

• Instalacija i oprema za samo 0,99 KM jednokratno;

• Gratis drugi TV priključak za Plus i Max pakete.

m:SAT vas vodi u svijet beskrajne zabave - bilo da ste kod kuće, na selu ili u vikendici. Iskoristite priliku, odaberite m:SAT i uživajte u još bogatijem TV sadržaji!

Za više informacija i aktivaciju usluge pozovite 0800 50 905 ili se informišite na zvaničnoj web stranici www.mtel.ba.

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