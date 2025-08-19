Sarajevo domaćin regionalnog turističkog spektakla – TOURISM EXPO SARAJEVO 2025

Glavni grad Bosne i Hercegovine ove jeseni postaje centralna tačka okupljanja turističke industrije regije. TOURISM EXPO SARAJEVO 2025, međunarodni sajam turizma, bit će održan od 25. do 27. septembra 2025. godine u prostoru Centra Skenderija, u organizaciji agencije PROFI TEAM iz Sarajeva.

Pod sloganom „Putovanje u budućnost“, sajam ima za cilj povezivanje ključnih aktera iz oblasti turizma, razvoj regionalne saradnje i promociju turističke ponude Bosne i Hercegovine pred međunarodnom publikom.

Očekuje se učešće više od 200 izlagača, uključujući turističke organizacije, turoperatore, avio-kompanije, hotelijere, lokalne zajednice, start-up kompanije i stručnjake iz oblasti turizma. Posjetioci će imati priliku upoznati najnovije trendove u putovanjima, kulturnom, avanturističkom, zdravstvenom, ljetnom i zimskom turizmu, ali i ostvariti poslovne kontakte kroz B2B susrete koji će biti organizovani tokom sva tri dana sajma.

Stručni paneli i radionice - znanje u srcu događaja

TOURISM EXPO SARAJEVO 2025 poseban fokus stavlja na stručno usavršavanje i razmjenu znanja, kroz organizaciju čak četiri stručna panela na kojima će govoriti eminentni predavači, eksperti iz regiona i Evrope, sa dugogodišnjim iskustvom u različitim segmentima turističke industrije.

Teme panela će obuhvatati:

• Inovacije i digitalizacija u turizmu,

• održivi i odgovorni turizam,

• uticaj velikih događaja na turizam,

• turizam i zdravlje.

Pored panela, organizovaće se i stručne radionice sa praktičnim pristupom i aktuelnim temama, namijenjene profesionalcima, studentima, start-upima i svima koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine u oblasti marketinga u turizmu, brendiranja destinacija, korištenja digitalnih alata i razvoja turističkih proizvoda.

Više od sajma - doživljaj i mreže mogućnosto

TOURISM EXPO SARAJEVO 2025 nije samo sajam – to je i platforma za umrežavanje, stručnu razmjenu i inspiraciju. Kroz bogat program, posjetitelji će moći učestvovati u prezentacijama, degustacijama, kulturnim i zabavnim sadržajima koji će prikazati raznolikost i bogatstvo turističke ponude Bosne i Hercegovine i regiona.

- TOURISM EXPO SARAJEVO 2025 nije samo sajam – to je živa platforma susreta ideja, ljudi i projekata iz turizma i srodnih sektora. Naša vizija je da Sarajevo postane mjesto gdje se, osim što se promoviraju destinacije i atrakcije, razgovara o budućnosti turizma: o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivosti i uključivanju zajednica. Želimo dati prostor i glas manjim sredinama, autentičnim lokalnim pričama i skrivenim draguljima naše regije, jer upravo u toj raznolikosti leži istinska ljepota putovanja - izjavila je ispred organizacionog odbora sajma Azra Džigal.

Kontakt za medije i partnere

Za dodatne informacije, akreditacije za medije i upite o učešću, kontaktirajte nas putem: [email protected]; [email protected];

Sve ostale informacije pronađite na web stranici sajma www.tes.ba ili na društvenim mrežama facebook i instagram.