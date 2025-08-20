Kako je Bingo Group Festivalski trg pretvorio u Naše mjesto

Ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala Bingo Group sinoć je na Festivalskom trgu organizirao zabavu za svoje poslovne partnere, ali i napravio presedan kada su u pitanju ovakvi događaji.

Naime, među više od 200 zvanica našlo se i 100 najsretnijih građana iz čitave BiH koji su svoje pozivnice osvojili putem zvanične Bingo stranice. Tako je Bingo još jednom iskočio iz okvira očekivanog, pretvorivši Festivalski trg u Naše mjesto, mjesto koje povezuje, spaja različite ljude i otvara vrata jedinstvenom festivalskom doživljaju.

Zvijezda večeri bila je Amira Medunjanin koja je svojom otmjenošću i raskošnim glasom po ko zna koji put probudila emocije prisutnih, upotpunivši ovu gala večer za pamćenje.

Diva sevdaha priznala je da joj je ovo prvi nastup na Festivalskom trgu otkako postoji SFF.

Bingo je još jednom pokazao da biti domaćin znači podijeliti najbolje upravo s onima kojima Festival najviše i pripada – građanima.