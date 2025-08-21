Sve za školu na jednom mjestu – brzo, praktično i povoljno

Polazak u školu je velika stvar – kako za mališane, tako i za roditelje. Dok se jedni raduju novim avanturama, drugi prave liste, jure sveske i traže "onu pravu" pernicu. Dobra vijest je da sve to možete pronaći – na jednom mjestu. I još bolje – po cijenama koje su blage za porodični budžet.

Pepco je vaša prva stanica za pripremu škole – uz širok izbor pribora, odjeće i školskih dodataka, sve što vam treba nalazi se pod jednim krovom.

Odjeća koja prati svaki korak mališana

Budući đaci zaslužuju garderobu koja je i udobna i moderna. U Pepcu vas čeka bogat izbor dječije odjeće – od majica, džempera i hlača za svaki dan, do elegantnih kombinacija za svečane trenutke.

Tu su i odjevni komadi sa licenciranim motivima omiljenih crtanih junaka – jer šta je omiljeni outfit bez Spiderman-a, Minnie ili dinosaurusa? Bilo da vaše dijete voli klasične kombinacije ili šarene, maštovite dezene – Pepco ima nešto za svakog.