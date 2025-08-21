Sve za školu na jednom mjestu – brzo, praktično i povoljno

Polazak u školu je velika stvar – kako za mališane, tako i za roditelje. Dok se jedni raduju novim avanturama, drugi prave liste, jure sveske i traže "onu pravu" pernicu. Dobra vijest je da sve to možete pronaći – na jednom mjestu. I još bolje – po cijenama koje su blage za porodični budžet.
Pepco je vaša prva stanica za pripremu škole – uz širok izbor pribora, odjeće i školskih dodataka, sve što vam treba nalazi se pod jednim krovom.
Odjeća koja prati svaki korak mališana
Budući đaci zaslužuju garderobu koja je i udobna i moderna. U Pepcu vas čeka bogat izbor dječije odjeće – od majica, džempera i hlača za svaki dan, do elegantnih kombinacija za svečane trenutke.
Tu su i odjevni komadi sa licenciranim motivima omiljenih crtanih junaka – jer šta je omiljeni outfit bez Spiderman-a, Minnie ili dinosaurusa? Bilo da vaše dijete voli klasične kombinacije ili šarene, maštovite dezene – Pepco ima nešto za svakog.
Pribor koji inspiriše znatiželju i kreativnost
Pravi pribor može školu učiniti zabavnom i inspirativnom. Pepco nudi sve – od svezaka i bojica do flomastera, ljepila i posebne Pepco Artist kolekcije za crtanje i stvaranje. Plišana pernica, set hemijskih olovaka, gumice koje brišu bez tragova – sve je osmišljeno tako da učenje bude i praktično i uzbudljivo.
Likovno, tehničko, užina? Sve ima u Pepcu!
Kutije za užinu sa pregradama, flašice sa slamkom, vreća za obuću – s popularnim motivima, svaki dan u školi može biti lakši i ljepši. Sve što treba vašem đaku – bilo da je prvačić ili već stari znalac – dostupno je odmah.
Pametna kupovina za bezbrižan početak
Jedna od najvećih prednosti Pepca? Kupovina bez stresa. U jednom odlasku, možete obaviti kompletnu pripremu: od školskog pribora, odjeće i obuće, do svih dodataka koji prate školsku svakodnevicu. Sve je tu – pregledno, dostupno i povoljno.
Detalji koji prave razliku
Djeca će posebno obožavati proizvode sa motivima svojih junaka – iz crtića, serija ili stripova. A vi ćete voljeti kvalitet, funkcionalnost i cijene koje vam omogućavaju da spremite sve.
Zato, bez panike – uz Pepco ste spremni!
Bez obzira da li je pred vama prvi školski dan ili još jedna godina iskustva – pripreme ne moraju biti haotične. Pepco vam pomaže da sve bude brzo, jednostavno i praktično.
📚 Od ranca do čarapica, od pernice do haljinice – sve za školu je u Pepcu.