"Avaz-roto press" raspisuje konkurs za posao vozača

"Avaz-roto press raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

1. Vozač/distributer (Sarajevo).................................….1 (jedan) izvršilac

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- SSS

- Vozački ispit B kategorije.

- Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje godinu dana.

Vaše prijave, uz CV i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati na adresu:

"Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo, ulica Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, ili na e-mail adresu: [email protected] (sa naznakom za konkurs za prijem na radno mjesto Vozač/distributer-Sarajevo).

Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (dana) od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vraćati kandidatima.