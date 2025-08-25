Tržište rada pod pritiskom: Manje oglasa, više kandidata

Prema analizi tržišta rada koju je proveo MojPosao.ba, vodeći portal za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, u prvih šest mjeseci 2025. godine objavljeno je ukupno 5.398 oglasa za posao putem kojih je oglašeno 10.540 radnih pozicija. U poređenju sa istim periodom 2024. godine, zabilježen je pad broja oglasa od 18%, odnosno pad broja oglašenih radnih mjesta od 22%.

Posmatrajući ukupno tržište oglašavanja poslova u BiH, broj oglasa pao je za čak 24%, što ukazuje na osjetno smanjenu ponudu poslova.

Ipak, potražnja za zaposlenjem ostaje stabilna. Na oglase je pristiglo 186.321 prijava, što je gotovo identično kao prošle godine. Posebno je značajno da je prosječan broj prijava po poziciji porastao za 28%, sa 14 na 18 prijava po oglasu, dok je prosječan broj pregleda oglasa porastao za više od 20%. Ovi pokazatelji potvrđuju da je interes za zaposlenje veći nego ikad, dok je ponuda poslova ograničenija.

- Iako je broj oglasa manji nego ranije, svaki oglas danas privlači znatno više prijava, što potvrđuje visok interes kandidata. Ovakav odnos na tržištu rada donosi novu dinamiku i naglašava važnost fleksibilnosti i razumijevanja promjena koje oblikuju očekivanja obje strane - istakla je Amila Jažić, brend i marketing menadžerica portala MojPosao.ba.

Najtraženiji sektori i zanimanja

Najtraženiji profili u ukupnom udjelu oglasa dolaze iz oblasti komercijale/prodaje, elektrotehnike i mašinstva, transporta i logistike, proizvodnje te ugostiteljstva i turizma. Međutim, u poređenju sa prošlom godinom, primjetan je rast udjela oglasa za prodajne i tehničke profesije, dok ugostiteljstvo i logistika bilježe pad.

Analiza pokazuje i jasne trendove rasta određenih sektora:

• Biotehnologija i farmacija (+113%)

• Osiguranje (+89%)

• Saobraćaj i komunikacije (+52%)

• Bankarstvo (+42%)

• Prehrambena industrija (+28%)

S druge strane, menadžment i upravljanje (-70%), zdravstvo (-68%), zanatske usluge (-55%), marketing i PR (-54%), te ugostiteljstvo i turizam (-52%) bilježe najveći pad potražnje za radnicima.

U prvoj polovini godine među deset najtraženijih zanimanja ističu se:

Trgovac/Prodavač (16%)

Komercijalista (11,5%)

Agent u pozivnom centru (11,4%)

Radnik u proizvodnji (7%)

Vozač (5%)

Skladištar (4,5%)

Računovođa/Finansijski službenik (3%)

Operater u kladionici (2,8%)

Bankarski službenik (2,4%)

Kuhar (2%)

U poređenju s prvim kvartalom, podaci za prvih šest mjeseci 2025. pokazuju značajan rast potražnje za trgovcima i prodajnim profilima - pozicija trgovca sada je ubjedljivo najtraženija.

Agenti u pozivnim centrima bilježe gotovo dvostruki rast udjela među najtraženijim zanimanjima.

Na listu su se prvi put našli i bankarski službenici i operateri u kladionicama, dok su administrativni radnici i konobari, koji su bili prisutni u prvom kvartalu, pali ispod top 10 najtraženijih zanimanja. Ovi pomaci potvrđuju koliko se brzo mijenjaju potrebe poslodavaca, te da trgovina, komercijala i korisnička podrška ostaju najdinamičniji sektori zapošljavanja.

Šta nas čeka do kraja godine?

Tržište rada u BiH u 2025. pokazuje znakove restrukturiranja. Pad broja oglasa ukazuje na oprezniji pristup poslodavaca, vjerovatno uslovljen ekonomskim neizvjesnostima, optimizacijom troškova i automatizacijom procesa. Istovremeno, rast broja prijava po oglasu i povećana vidljivost oglasa signaliziraju visoku motivaciju kandidata i sve izraženiju konkurenciju.

Do kraja godine se očekuje blagi oporavak u broju oglasa, posebno u sektorima koji bilježe sezonski rast (ugostiteljstvo, turizam, maloprodaja), dok će prodaja, korisnička podrška i tehničke struke ostati najstabilniji izvori zapošljavanja.

Za poslodavce, izazov će biti da u sve konkurentnijem okruženju privuku prave kandidate kroz jasne oglase, prepoznatljiv brend poslodavca i efikasne procese selekcije.