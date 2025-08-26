Još brže, još povoljnije: ACC TAG za 33 KM

Vožnja autocestom od sada je još povoljnija! ACC TAG uređaj za elektronsku naplatu cestarine dostupan je po novoj, nižoj cijeni – 33 KM umjesto dosadašnjih 39 KM.

Elektronska naplata cestarine putem ACC TAG uređaja postaje sve popularniji izbor među vozačima u Bosni i Hercegovini. Ovaj praktični uređaj omogućava prolazak kroz naplatna mjesta bez zaustavljanja, čekanja i potrebe za gotovinom ili karticama.

Kako funkcioniše?

ACC TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na unutrašnju stranu vjetrobranskog stakla. Prilikom prolaska kroz naplatne kućice, sistem automatski očitava uređaj i podiže rampu – sve u pokretu. Tako se ubrzava prolazak, smanjuju gužve i povećava protočnost saobraćaja, posebno u vrijeme vikenda, praznika i godišnjih odmora.

Ušteda vremena – i novca

Osim komfora i brzine, korisnici ostvaruju i dodatne pogodnosti – 20% bonusa na svaku dopunu sredstava, što elektronsku naplatu čini dugoročno isplativijom. Prepaid korisnicima omogućeno je i putovanje u slučaju nedovoljnog iznosa – putem jedne „minus“ transakcije – kako bi bez prekida mogli završiti putovanje.

Potpuna kontrola na dlanu

Za razliku od tradicionalnog plaćanja, ACC TAG sistem omogućava potpunu kontrolu nad potrošnjom. Putem korisničkog portala vozači mogu u svakom trenutku provjeriti stanje kredita, pregled transakcija i dopuniti račun online – bez čekanja i odlaska na šalter.

- ACC TAG sistem izgrađen je na iskustvu, povjerenju korisnika i stalnom tehničkom unapređenju. Sada je dostupan po novoj cijeni od 33 KM, čineći vožnju jednostavnijom, bržom, sigurnijom i povoljnijom - poručuju iz JP Autoceste FBiH.

ACC TAG uređaji dostupni su na svim naplatnim mjestima, kao i u prodajnom centru u Mostaru (Adema Buća 20). Sve informacije i mogućnost online registracije dostupni su na službenoj stranici: www.jpautoceste.ba.