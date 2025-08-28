NetWork 13 konferencija donosi nove predavače i svježe teme: Otvoren drugi krug prijava za predavače

Dosadašnji podaci o registracijama, kao i interes koji vlada među IT profesionalcima, pokazuju da se brojni učesnici NetWork BiH konferencije iznova odlučuju biti dio ovog događaja. Takva posvećenost najbolja je potvrda vrijednosti ove konferencije - vrijednosti koja se ogleda u vrhunskom sadržaju, inspirativnim i visoko stručnim govornicima te zajednici koja svako izdanje pretvara u jedinstveno i neprocjenjivo iskustvo.

NetWork 13, pod sloganom TEChTONIC CHANGES, održat će se od 22. do 24.10.2025. godine u Grand Hotelu Neum. Konferencija će i ove godine okupiti regionalnu tehnološku i poslovnu zajednicu i ponuditi program koji obuhvata najaktuelnije teme iz oblasti vještačke inteligencije, cyber sigurnosti, cloud tehnologija, eCommerca, analize podataka, digitalne transformacije i razvoja soft vještina.

Drugi krug prijava za predavače je u toku i traje do 5.9.2025. godine putem zvanične stranice www.networkkonferencija.ba. Predavačima su osigurani kotizacija, smještaj i refundacija putnih troškova, dok će svi prijavljeni sadržaji biti ocijenjeni prema kriterijima relevantnosti, originalnosti i praktične vrijednosti. Kako je u programu ostalo još samo nekoliko mjesta, ovo je pravi trenutak da se stručnjaci i entuzijasti prijave i podijele svoje ideje pred jednom od najuticajnijih tech zajednica u regiji.

Ovogodišnji program već sada nudi široku lepezu predavanja i novih predavača. Oni koje zanima vještačka inteligencija pronaći će odgovore kroz predavanja o modularnim AI asistentima, agentic AI rješenjima u .NET okruženju, budućnosti Copilota, pa sve do pitanja singulariteta i lokalnih LLM modela. Stručnjaci iz oblasti sigurnosti i regulative imat će priliku pratiti predavanja o istraživanju incidenata i digitalnoj forenzici, hakerskim napadima i modernim metodama autentikacije, kao i iskustva CISO lidera koji se suočavaju s izazovima regulatornog okruženja.

Razvoj i inovacije donose uvide u energetski efikasno programiranje, izradu aplikacija koje obrađuju stotine miliona transakcija dnevno, napredne pristupe JavaScriptu, kreiranje high performance server-side rješenja i lekcije koje web developeri mogu preuzeti iz game industrije. Cloud i infrastruktura bit će u centru pažnje kroz predstavljanje aktuelnosti iz Microsoft, Amazon i Google ekosistema, Software Defined Data Center koncepte, Power Platformu, novitete Windows Servera 2025 i praktične digitalne servise razvijene na bh. tržištu.

Za one koje privlači šira perspektiva poslovanja i društvenih trendova, pripremljena su predavanja o navikama u eri AI-a, uticaju HR-a na timsku kulturu, ulozi i transformaciji LinkedIna kao mreže, izazovima srednjeg menadžmenta i svakodnevnim dilemama koje nastaju kada klijent i tim imaju različita očekivanja.

- NetWork 13 nije samo skup predavanja, to je mjesto gdje se uči iz konkretnih projekata i iskustava, ali i prostor gdje se gradi tech zajednica koja inspirira i povezuje. Upravo ta kombinacija vrhunskog sadržaja i networking prilika razlog je zbog kojeg nam se učesnici vraćaju - poručuju iz agencije Communis, organizatora NetWork konferencije.

Više informacija o programu, prijavi predavanja i kotizacijama dostupno je na web stranici konferencije i putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama: LinkedIn, Facebook, Instagram i Twitter.