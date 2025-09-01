Ne plašite se ginekoloških karcinoma, važnije je da ne zakasnite

Acibadem je vodeća destinacija za liječenje ginekoloških karcinoma, uključujući karcinom materice, jajnika i vrata materice. Svaka žena dobija personalizirani plan liječenja prilagođen njenom specifičnom stanju i potrebama. Acibademov Centar za ginekološku onkologiju nadaleko je poznat po svojoj stručnosti u liječenju svih vrsta ginekoloških karcinoma.

Za mnoge žene, dijagnoza ginekološkog karcinoma jedno je od najtežih iskustava s kojima se mogu suočiti. Donosi puno neizvjesnosti s kojom se osoba može teško nositi. Osjećaj tjeskobe, beznađa i emocionalnog pritiska uobičajeni su i za žene i za njihove porodice, posebno kada dijagnoza stigne. No, danas postoji više razloga nego ikad za nadu. Hirurške tehnike postale su preciznije, sistemski tretmani poput hemoterapije, ciljane terapije, hormonske terapije i imunoterapije široko su dostupni, a napredak u radioterapiji proširio je mogućnosti liječenja.

Žene ne smiju zaboraviti dvije važne preporuke. Prvo, saznajte više o znakovima upozorenja, jer rana dijagnoza ne samo da olakšava liječenje, već, uz odgovarajuću njegu, pomaže u smanjenju rizika od recidiva. Drugo, odaberite priznatu kliniku s bogatim iskustvom za vaše praćenje i liječenje, jer to može znatno uticati na ishod.

Vaš karcinom ne mora biti opasan koliko mislite

Postoje različite vrste ginekoloških karcinoma. Da nabrojimo neke - karcinom vrata materice, jajnika, endometrija dok karcinomi vagine i vulve nisu toliko česti. Stadijumi ovih karcinoma mogu varirati i ovise od slučaja do slučaja, a stoga se razlikuje i strategija liječenja i očekivani ishod.

Među navedenim vrstama karcinoma, rak vrata materice ističe se kao onaj koji se često može spriječiti prije nego što se razvije. Najčešći uzrok je HPV infekcija, a postoji cjepivo koje može spriječiti oko 90% slučajeva raka vrata materice. Osim toga, Papa test omogućuje rano otkrivanje, čak i u prekanceroznoj fazi, što pomaže u liječenju bolesti prije nego što uznapreduje.

Rak endometrija razvija se u unutarašnjoj sluznici materice. Dobra vijest je da ova vrsta raka često rano pokazuje simptome, poput abnormalnog vaginalnog krvarenja ili iscjetka, bola u karlici ili postmenopauzalnog krvarenja. Prema nekim studijama, gotovo 70% slučajeva otkrije se dok je rak još lokalizovan. To povećava vjerovatnoću uspješnog liječenja i izlječenja u ranim fazama, često samo operacijom.

Druga vrsta ginekološkog karcinoma je rak jajnika, za koji trenutno ne postoji efikasan skrining i koji često ne uzrokuje primjetne simptome dok ne dostigne uznapredovali stadijum. Redovni godišnji pregledi važni su za sve žene, posebno nakon 40. godine života.

Pobijedite karcinom uz napredne strategije liječenja u Acıbademu

Odjeljenje za ginekološku-onkologiju Acıbadem posjeduje izuzetno iskustvo u liječenju svih vrsta ginekoloških karcinoma. Štaviše, naša vrhunska stručnost povećava šanse za izlječenjem čak i u najizazovnijim slučajevima i pomaže u poboljšanju općeg kvaliteta života naših pacijentkinja.

Rak vrata materice, ako se otkrije rano, često se može liječiti jednostavnijim postupcima poput konizacije ili trahelektomije, koji omogućuju očuvanje plodnosti. U uznapredovalim stadijima, pacijentkinjama može trebati radikalna histerektomija. Ovisno od obima bolesti, liječenje može uključivati i hemoterapiju, radioterapiju ili ciljanu terapiju.

Rak endometrija često se otkriva u ranoj, lokaliziranoj fazi. U mnogim od ovih slučajeva, operacija je primarni tretman i često je sama po sebi dovoljna. U slučajevima ranog stadija, mogući su i pristupi očuvanja plodnosti. Za uznapredovale vrste raka mogu biti potrebni dodatni tretmani poput hemoterapije, hormonske terapije ili radioterapije.

Operacija raka jajnika ima za cilj da ukloni sva kancerogena tkiva iz tijela, s ciljem da ne ostane vidljiv tumor. Nekim pacijentkinjama nakon operacije može trebati i hemoterapija. Ako se rak proširio na druge organe ili tkiva, mogu se koristiti dodatni tretmani poput hemoterapije, ciljane terapije i, u rijetkim slučajevima, radioterapije.

Prioritet u Acibademu su laparoskopske i robotske operacije

U Acıbademu se većina operacija ginekoloških karcinoma danas izvodi laparoskopskim ili robotskim tehnikama umjesto otvorene hirurgije. Ove minimalno invazivne metode omogućuju veću hiruršku preciznost i brži oporavak, znatno manji rizik od komplikacija i bolji konačni ishod. Acıbadem’s gynecologic oncologists are pioneers in these advanced techniques and have performed thousands of surgeries with a high level of expertise.

Koordinirana medicinska njega u liječenju karcinoma pod jednim krovom

Acibadem Zdravstvena grupacija, vodeća zdravstvena ustanova za liječenje ginekoloških karcinoma ne samo u Turskoj već i u regionu, duže od 30 godina nudi sveobuhvatnu i personaliziranu njegu pacijenkinjama sa svim vrstama i stadijima ginekoloških karcinoma. U Acıbademu hirurzi, radioterapeuti i medicinski onkolozi blisko sarađuju kako bi osigurali potpuno integrisanu njegu i postigli najbolje moguće rezultate. Objedinjavanjem koordinisanog onkološkog liječenja pod jednim krovom, Acıbadem poboljšava pristup njezi i pruža besprijekorno iskustvo usmjereno na pacijenta.