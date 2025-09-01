Decenija tradicije – Konzum BiH već 10 godina prvačićima zaposlenih poklanja slobodan dan i ruksake iznenađenja

Početak nove školske godine poseban je trenutak za sve mališane, a naročito za prvačiće i njihove roditelje. U Konzum BiH već desetu godinu zaredom taj dan nastojimo učiniti još sretnijim i bezbrižnijim. Tradicionalno, svim našim zaposlenicima kojima djeca kreću u prvi razred osnovne škole osigurali smo slobodan dan kako bi zajedno ispratili svoje mališane u školske klupe, dok smo prvačiće obradovali ruksacima sa priborom i opremom za školu.

Na ovaj način Konzum BiH već deceniju pokazuje koliko je važna podrška zaposlenima u značajnim životnim trenucima i koliko želimo biti uz njih ne samo u poslovnim, nego i u privatnim prekretnicama.

- Posebno smo ponosni što već deceniju njegujemo ovu tradiciju koja nas čini prepoznatljivima kao kompaniju koja istinski brine o svojim ljudima. Našim zaposlenicima želimo poručiti da su njihove porodice jednako važne kao i njihova posvećenost poslu. Osmijeh djece prvog školskog dana i zahvalnost roditelja najbolja su potvrda da činimo pravu stvar - izjavila je Edita Mutapčić, rukovoditeljica Službe ljudskih resursa Konzuma BiH.

Roditelji prvačića i ove godine su s radošću ispratili svoje mališane u prvi razred. „ Polazak u prvi razred je trenutak za pamćenje, a zahvaljujući slobodnom danu možemo ga podijeliti sa svojom djecom bez brige o poslovnim obavezama. “, rekao je Alija Andelija, otac prvačića Adina, unapređivač prodaje u Konzumu BiH.

Polazak u školu je početak novog poglavlja života, punog emocija, uzbuđenja i očekivanja, kako za mališane tako i za roditelje. Konzum BiH ponosno nastavlja tradiciju podrške svojim zaposlenicima i njihovim porodicama, potvrđujući da su ljudi i njihove vrijednosti najveća snaga kompanije.

Svim prvačićima želimo sretan početak školovanja, mnogo znanja, prijateljstava i najljepših uspomena iz školskih klupa!