Safari avantura počinje, Zvjerići 3 stižu u Konzum i Mercator!

Zvjerići, popularni dječiji program lojalnosti Konzuma i Mercatora, ulazi u svoju treću sezonu. Od 2. septembra 2025. mališani će kroz program Zvjerići 3 Safari imati priliku da upoznaju sedam novih safari prijatelja i krenu u nezaboravnu avanturu kroz čudesni svijet afričke savane.

Glavni junaci su šarmantni plišanci: zebra Zita, žirafa Žu, lav Riko, flamingos Rudi, slonica Mrvica, krokodil Zubo i majmun Cico. Nakon izuzetnog uspjeha Zvjerića 1 i 2, nova kolekcija ponovo donosi bogat edukativni i emocionalni doživljaj za cijelu porodicu. U fokusu su priroda, briga o životinjama i zajedničko vrijeme s porodicom koje se pamti.

Svaki od safari Zvjerića ima svoju posebnu osobnost i poruku, a uz prikupljanje naljepnica moguće ih je kupiti po sniženim cijenama. Program lojalnosti traje do 27. oktobra 2025., a plišance je moguće kupovati do 10. novembra ili do isteka zaliha.

Za svakih potrošenih 10 KM u Konzum i Mercator prodavnicama, kupci dobijaju jednu naljepnicu. Uz skupljenih 40 naljepnica mogu kupiti plišanog Zvjerića po cijeni već od 4,95 KM. Dodatne naljepnice moguće je dobiti kupovinom posebno označenih proizvoda.

„Iza nas su dvije uspješne sezone Zvjerića koje su izazvale veliko oduševljenje kod djece, ali i roditelja. Ove godine idemo korak dalje i vodimo naše najmlađe na safari putovanje kroz igru, maštu i učenje o afričkim životinjama. Kroz ovaj program djeca razvijaju empatiju, kreativnost i uče o važnosti zaštite životinjskog svijeta. Vjerujemo da će Zvjerići 3 biti još jedno nezaboravno iskustvo za sve mališane.“, izjavio je Emir Dobrača, rukovoditelj Službe marketinga kompanije Konzum.

Zvjerići su mnogo više od plišanih igračaka, oni su ambasadori edukacije kroz igru. Program je osmišljen kao alat za poticanje dječije radoznalosti, učenja i porodičnog povezivanja. Kroz simpatične likove djeca razvijaju svijest o prirodi i važnosti njene zaštite na način koji im je blizak i zanimljiv.

Pozivamo sve roditelje i mališane da se pridruže ovoj veseloj safari avanturi i upoznaju nove Zvjeriće, koji ih čekaju da postanu njihovi najbolji prijatelji.

Više informacija o nagradnoj igri dostupno je na www.konzum.co.ba i www.mercator.ba .