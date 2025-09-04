Pogledajte program vertikalnog maratona "Avaz Tower Running"

U Avaz Twist Toweru, najvišoj zgradi u Bosni i Hercegovini, u subotu, 13. septembra, bit će održan 11. vertikalni maraton "Avaz Tower Running".

Impozantni Avazov toranj, visok 172 metra, sa svojih 780 stepenica i vidikovcem na 36. spratu, ponovo će biti mjesto susreta sportista i zaljubljenika u izazove.

Takmičare i posjetioce očekuje cjelodnevni program koji će pored sportskog dijela imati i bogat zabavni sadržaj, zbog čega će ovaj događaj biti i turistički “must visit” u Sarajevu.

Zvanični program događaja počinje u 10 sati.

Podizanje startnih brojeva i registracija učesnika traje od 8:00 do 10:00 sati na ulazu u Avaz Twist Tower.

Kategorije utrke:

Djeca (6–12 godina) – ravna staza ispred zgrade

Tinejdžeri (12–18 godina) – utrka do 4. sprata

Rekreativci (18–55 godina, muškarci i žene) – utrka do 4. sprata

Profesionalci žene (do 55 godina) – utrka do 36. sprata

Profesionalci muškarci (do 55 godina) – utrka do 36. sprata

Raspored utrka:

10:30 – Utrka djece – djevojčice (ravna staza ispred zgrade)

10:40 – Utrka djece – dječaci (ravna staza ispred zgrade)

11:00 – Utrka tinejdžerice (12–18) – do 4. sprata

11:15 – Utrka tinejdžeri (12–18) – do 4. sprata

11:30 – Utrka rekreativaca (18–55) – do 4. sprata

12:00 – Profesionalke žene (do 55) – do 36. sprata

12:30 – Profesionalci muškarci (do 55) – do 36. sprata

Prijave su otvorene putem linka: avaztowerrunning.com

Nagradni fond za profesionalce u muškoj i ženskoj kategoriji:

1. mjesto – 1.000,00 KM

2. mjesto – 750,00 KM

3. mjesto – 500,00 KM

4. mjesto – 300,00 KM

5. mjesto – 150,00 KM

Pored novčanih nagrada, učesnike i pobjednike u ostalim kategorijama očekuju prigodni pokloni, diplome, majice i osvježenje.

Sponzori 11. "Avaz Tower Running“ su „Bosnalijek“, „Bingo“, „BH Pošta“, "BH Adriatic Osiguranje", Federalno ministarstvo okoliša i turizma, „Boom Box“, „Oaza“, „Zlatan Džezva“, „Poliklinika Atrijum“, dok će medijsku podršku pružiti „Alfa TV“, „Avaz TV“, „RSG“ i Radio „Antena“.