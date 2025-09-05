Širenje poslovne mreže Union Banke - Nova ekspozitura u Tuzli

Jučer je u Tuzli svečano otvorena nova poslovnica Union Banke.

Ovo je druga poslovnica Union Banke u ovom gradu, sa sjedištem na frekventnoj lokaciji u ulici 1. inžinjerske brigade b.b. koja je opremljena u skladu sa zahtjevima modernog bankarskog poslovanja.

Savremeno uređena poslovnica predstavlja nastavak realizacije planova Union Banke o širenju mreže poslovnica, približavanja klijentima i poslovnim partnerima, s ciljem osiguranja kvalitetne, profesionalne i pravovremene usluge za stanovništvo i poslovne subjekte. Klijentima je omogućen brz i jednostavan pristup svim uslugama Banke, u ugodnom prostoru uz profesionalnu podršku zaposlenih.

Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u periodu od 08:00 do 16:00 sati.

Pored širenja poslovne mreže, Union Banka kontinurano razvija i mrežu svojih bankomata, nastojeći klijentima omogućiti što jednostavniji i brži pristup gotovini i dodatnim uslugama na lokacijama koje su im najpotrebnije i najbliže.

Kontinuirano unapređenje nivoa kvalitete pruženih usluga ostaje jedan od najvažnijih prioriteta u poslovanju.

U novootvorenoj ekspozituri Tuzla Union Banka pripremila je niz pogodnosti za nove klijente. O detaljima pogodnosti i svim proizvodima i uslugama više na web stranici www.unionbank.ba