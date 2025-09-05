Budućnost finansija se oblikuje na drugom Finance.Weekendu

Za samo dvije sedmice Rovinj postaje središte korporativnih finansija, vraća se Finance.Weekend, festival koji spaja stručnjake, lidere i vizionare kako bi razgovarali o trendovima, izazovima i inovacijama u upravljanju kapitalom. Nakon uspješnog prvog izdanja, ovogodišnji festival donosi novu rundu globalnih i regionalnih stručnjaka, s praktičnim primjerima i dubinskim uvidima u funkcioniranje finansijskih odjela u najvećim kompanijama svijeta.

- Nakon uspješnog prvog izdanja, Finance.Weekend ove godine dolazi u samostalnom formatu u sklopu Weekenda.18, okupljajući ključne lidere finansijske industrije i stručnjake iz regije i svijeta. Novi format omogućuje dublji uvid u savremene finansijske procese, primjenu digitalnih alata i inovativne strategije koje oblikuju današnje i buduće poslovanje. Takvi događaji nisu samo prilika za razmjenu znanja, već i platforma koja potiče suradnju među sektorima, osnažuje razvoj novih poslovnih modela i postavlja temelje za strateške odluke u industriji koja se ubrzano mijenja - ističe Matija Nakić, direktorica festivala te izvršna direktorica i suosnivačica Farseera.

Globalna finansijska strategija i perspektive CFO-a

Jedan od ključnih govornika je Michael Boyd, bivši direktor riznice u Appleu, koji je tijekom 20 godina bio ključna figura u nizu strateških financijskih projekata. Boyd će govoriti o tome što znači voditi jednu od najvećih korporativnih blagajni na svijetu, od upravljanja rizicima i likvidnošću, do raspodjele kapitala, ističući kako velike odluke utječu na cijelu organizaciju i što lideri mogu naučiti iz takvih modela.