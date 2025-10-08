Kabiri u organizaciji: Izložbom fotografija u Mostaru obilježena godišnjica napada Hamasa na Izrael

U povodu druge obljetnice napada na Izrael 7. listopada 2023. godine, Gospodarska komora Države Izrael u Bosni i Hercegovini, u suradnji s Veleposlanstvom Države Izrael u BiH, organizirala je u utorak u Mostaru izložbu fotografija „7. listopada“ autorice Chen G. Schimmel.

Izložba donosi potresne prizore i svjedočanstva o događajima koji su obilježili početak sukoba između Izraela i Hamasa te prikazuje posljedice rata započetog toga dana. U napadima palestinske organizacije Hamas na jug Izraela ubijeno je 1.200 osoba, dok je 240 ljudi oteto, od kojih se 48 još uvijek nalazi u zatočeništvu u Gazi, navodi se u priopćenju iz Gospodarske komore Države Izrael u BiH.

Kroz umjetnički izričaj, izložba istražuje teme otpornosti, sjećanja i svetosti života, s porukom da se slični zločini više nikada ne ponove. Organizatori ističu kako dolazak izložbe u Bosnu i Hercegovinu predstavlja čin sjećanja i počasti žrtvama napada.

Veleposlanica Države Izrael u BiH Galit Peleg poručila je da je okupljanje prilika da se ponovno potvrdi važnost očuvanja istine o tom događaju.

''Žrtvama moramo odati počast pričajući njihove priče, zahtijevajući povratak talaca i odbijajući dopustiti da svijet zaboravi. Moramo priznati da borba protiv terora nije samo borba Izraela, nego je globalna'', istaknula je veleposlanica Peleg.

Predsjednik Gospodarske komore Države Izrael u BiH Amir Gross Kabiri podsjetio je da se napad dogodio na židovski blagdan Simhat Tora, nazvavši ga najmračnijim danom u židovskoj povijesti nakon Holokausta.

''Naša je dužnost pamtiti, kako narod Izraela tako i cijeli svijet, da se takva tama nikada više ne ponovi'', kazao je Kabiri.

U znak sjećanja na žrtve, u večernjim satima osvijetljeni su Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače i The Hub of Fine Arts u Mostaru.