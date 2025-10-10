Reisul-ulema u Varnamu: Susjedi drugih vjera su velika odgovornost i kušnja

Reisul-ulema Islamske zajednice boravi u višednevnooj posjeti Islamkoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj, povodom obilježavanja 30. godišnjice organizovanog djelovanja ove zajednice.

U okviru posjete, danas je održao hutbu u džematu Värnamo, u kojoj je govorio o blagodatima Poslanikovog puta, važnosti iskrenih namjera, zajedništva i međuljudskih odnosa u vjeri.

Prisjećajući se temeljnih vrijednosti koje čine vjeru i zajednicu, reisul-ulema je muslimanima uputio selame iz domovine i izrazio radost zbog čvrstine vjere i posvećenosti Bošnjaka u Švedskoj.

– Neizmjerno sam radostan što vidim da su naša braća u ovoj zemlji stameni i posvećeni mirnom i iskrenom ispovijedanju svoje vjere, držeći se onoga što nam je u emanet ostavio naš Vjerovjesnik, a. s. – kazao je reisul-ulema okupljenim vjernicima.

Podsjećajući na hadis Poslanika, a. s., da se "djela cijene prema namjerama", reisul-ulema je naglasio da je svako naše djelo određeno prema namjeri i motivaciji koja stoji iza njega te da namjera u postupanju nije samo ključ jačanja svijesti o Bogu već i jačanja povjerenja u zajednici.

– U ovoj jednostavnoj izjavi svevremenska je suština svakog ljudskog činjenja. Svako naše djelo, i kod Boga i kod ljudi, određeno je prema namjeri i motivaciji koja stoji iza njega. Na kraju, prema toj namjeri se pokaže i krajnji njegov rezultat. U našem iskustvu i radu s ljudima to nam se bjelodano očituje. Ljudi mogu raditi poslove rutinski, površno, mogu svoj rad zabašuriti, skloniti se s očiju drugih, pa nikako ne raditi... Ali, ako se radi po naputku Poslanika islama, onda uz svako ljudsko činjenje i rad ide i prisutnost srca i uma u tome radu. Svako naše djelovanje će biti praćeno našom predanošću, svjesnošću i posvećenošću Bogu, od početka do kraja, od nijeta na početku do okončanja djela u Božijem rizaluku, zadovoljstvu – kazao je reisul-ulema.

Tuđa briga

Namjera je u postupanju, dodao je, ključna, jer, kada se djeluje iz iskrenih pobuda, čisto od egoizma, trud postaje izvor blagoslova za cijelu zajednicu.

Ukazao je i na važnost samokontrole i fokusiranja na ono što je istinski važno te upozorio na savremene izazove.

– Živimo u vremenu medijske buke, propagande i reklama, populizma i hvalisanja svake vrste. Teško se danas oduprijeti potrebama koje se stalno proizvode, a koje se nimalo ili uopće ne tiču naših životnih potreba. Često vodimo tuđu brigu, živimo tuđi život, kao da je naš.

A trebalo bi i moralo bi biti drugačije. Vjernik treba da se fokusira na ono što je važno za njega, njegovu porodicu i zajednicu. Trošimo vrijeme u beskorisnim naklapanjima o svemu što vidimo i čujemo. Musliman treba da se fokusira na ono u čemu je korist za njega, za njegovu porodicu, za džemat i zajednicu u cjelini – kazao je reisul-ulema.

Podsjetio je na riječi Poslanika, a. s.: "Niko od vas neće biti potpuni vjernik dok ne bude želio svome bratu isto što i sebi."

– Ove riječi oslikavaju suštinu međuljudskih odnosa u zajednici. Ta zajednica je bratstvo vjernika, onako kako ga je Uzvišeni definirao: "Vjernici su braća." To su oni koji rade i naređuju da se čini dobro, a zabranjuju i odvraćaju od onoga što je hrđavo, što uznemirava ljude – kazao je reisul-ulema.

Podsjetio je vjernike kako je Poslanik učio da vjera nije samo veza s Allahom nego da se ona, također, pokazuje i u odnosu prema ljudima i drugim stvorenjima.

– Ona je neodvojiva od solidarnosti koju pokazujemo jedni prema drugima, dijeleći s braćom i sestrama u džematu dobro koje želimo i sebi. Vjerovjesnik je rekao: "Nije pravi musliman onaj ko legne sit, a komšija mu gladan." Ove riječi mogle bi se odnositi na bezbroj životnih prilika kojima svjedočimo svaki dan. Onda, kada razvijemo u sebi empatiju za probleme i patnju drugih, postat ćemo vjernici prema slici u ovome hadisu, stvorit ćemo zdravo okruženje u kojem ćemo svi rasti i napredovati – poručio je reisul-ulema.

Reisul-ulema je podsjetio na važnost zajedništva u vremenu smutnje i moralnih izazova, citirajući Poslanikove riječi: "U vrijeme smutnje i velikih kušnji, držite se džemata muslimana i njihovog predvodnika."

Naglasio je da su napadi na vjerske i moralne vrijednosti prisutni i danas te da se vjernici moraju čvrsto držati zajednice i njenog vodstva.

Također je istakao da je kroz historiju upravo zajedništvo omogućilo muslimanima da prevaziđu teška iskušenja.

– U ovih trideset godina, naša zajednica, i u domovini i ovdje, u Švedskoj, kada god je nastupala zajedno, složno, odlučno i hrabro, a njeni članovi bili spremni da preuzmu odgovornost i da se žrtvuju, bila je snažna i stabilna. Snaga svakog od nas još je veća u džematu. Čestitam vam tri decenije postojanja i rada Islamske zajednice u Švedskoj. Gradili ste je ovdje, ulagali u svoje džemate i pomagali domovinu. U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, iskazujem vam veliku zahvalnost i poštovanje za vaš ogroman doprinos našem narodu i našoj zajednici – kazao je reisul-ulema.

Ratni vihor

Svim džematlijama, članovima džematskih odbora, imamima, predvođenim Idriz-ef. Karamanom, prenio je iskrene selame i riječi zahvale iz jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

– Vi hrabro nosite emanet vjere, trudeći se da svjetlo Božije riječi gori i ovdje, na sjeveru našeg kontinenta. Nastala u ratnom vihoru u Bosni i Hercegovini, Islamska zajednica u Švedskoj se uspravila u svoj svojoj veličini i sjaju i pokazala svoju snagu i otpornost. Pozivam vas da nastavite ovim dobrim putem, gradeći bratstvo u vjeri kao naš primarni cilj. Razmišljajmo o tome kako možemo učiniti naše namjere iskrenim pred Bogom i pred ljudima; kako da zadržimo naš fokus na vjeri ostavljajući ono što nas se ne tiče – kazao je reisul-ulema.

Poručio je da se uvijek mora imati na umu da nismo sami i da su susjedi drugih vjera velika odgovornost i kušnja.

– Za odnos prema njima bit ćemo posebno pitani. Oni kod nas imaju svoje pravo i nemojmo to nikada smetnuti s uma. Budimo prema njima milosrdni, isto onako kako su to oni bili prema nama, i prenosimo to na svoju djecu. Allahu, učini ovu zajednicu velikim skupom smjernih, vrijednih i naprednih ljudi, u koju će se drugi ljudi ugledati – kazao je reisul-ulema Kavazović.

Centralni program obilježavanja 30. godišnjice Islamske zajednice u Švedskoj bit će održan sutra u Jönköpingu, s početkom u 13.30 sati.