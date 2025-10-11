Dok jedni s nestrpljenjem čekaju novu formulu: Hoće li budući penzioneri biti "kažnjeni"

Penzioneri u Federaciji BiH su najavljene proteste za kraj ovog mjeseca stavili u fazu mirovanja, kako saznajemo, jer su od Vlade FBiH dobili čvrsta uvjeravanja o tome da će izmjene i dopune Zakona o PIO biti usvojene do kraja godine, odnosno da će primjena tog zakonskog rješenja početi od 1. januara 2026. godine.

Radni staž

Izmijenjeni Zakon im donosi novu formulu za obračun, znatno povoljniju od aktuelne, prema kojoj bi penzije bile uvećavane prema indeksu rasta potrošačkih cijena i plaća, umjesto BDP-a, u omjeru 60:40, a u korist povoljnijeg faktora. Međutim, dok penzioneri pozdravljaju i s nestrpljenjem čekaju pozitivna rješenja, dotle budući strahuju da bi mogli imati primanja koja će ih gurati na ivicu siromaštva. Posebno se to odnosi na građane koji su radili kraće, ne svojom krivicom, poput onih, koji su, naprimjer, napunili 65 godina života, a ostvarili su između 15 i 20 godina radnog staža.

Njihova bi primanja ubuduće iznosila 60 posto od prosječne penzije, odnosno, računajući prema trenutnom modelu, to je približno 465 KM. Naime, kako smo pisali, u potpunosti je, prema predloženom zakonskom rješenju, izmijenjen član 81. kojim se uređuje najniža, zajamčena i najviša penzija. Praktično, najniža starosna penzija zavisila bi od dužine penzijskog staža i određivala bi se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.