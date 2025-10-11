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Dok jedni s nestrpljenjem čekaju novu formulu: Hoće li budući penzioneri biti "kažnjeni"

Plate se moraju isplaćivati u punom iznosu i doprinosi plaćati na puni iznos, kaže Halilović

Penzioneri. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

11.10.2025

Penzioneri u Federaciji BiH su najavljene proteste za kraj ovog mjeseca stavili u fazu mirovanja, kako saznajemo, jer su od Vlade FBiH dobili čvrsta uvjeravanja o tome da će izmjene i dopune Zakona o PIO biti usvojene do kraja godine, odnosno da će primjena tog zakonskog rješenja početi od 1. januara 2026. godine.

Radni staž

Izmijenjeni Zakon im donosi novu formulu za obračun, znatno povoljniju od aktuelne, prema kojoj bi penzije bile uvećavane prema indeksu rasta potrošačkih cijena i plaća, umjesto BDP-a, u omjeru 60:40, a u korist povoljnijeg faktora. Međutim, dok penzioneri pozdravljaju i s nestrpljenjem čekaju pozitivna rješenja, dotle budući strahuju da bi mogli imati primanja koja će ih gurati na ivicu siromaštva. Posebno se to odnosi na građane koji su radili kraće, ne svojom krivicom, poput onih, koji su, naprimjer, napunili 65 godina života, a ostvarili su između 15 i 20 godina radnog staža.

Njihova bi primanja ubuduće iznosila 60 posto od prosječne penzije, odnosno, računajući prema trenutnom modelu, to je približno 465 KM. Naime, kako smo pisali, u potpunosti je, prema predloženom zakonskom rješenju, izmijenjen član 81. kojim se uređuje najniža, zajamčena i najviša penzija. Praktično, najniža starosna penzija zavisila bi od dužine penzijskog staža i određivala bi se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.

Halilović: To nije naš zahtjev. RTV TK

To je već podiglo prašinu u javnosti, a Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH, kaže nam da u vezi s izmjenama člana 81. informacije u javnost plasiraju oni koji to ne razumiju ili neće da razumiju.

Puni iznos

- Nama je stalo da, takoreći, natjeramo radnike, sindikate i poslodavce da se plate isplaćuju u punom iznosu i da se doprinosi plaćaju na puni iznos. Vjerujem da će se u članu 81. napraviti neki izuzeci, a uostalom, to nije naš zahtjev. Mi smo tražili da ne može biti ista penzija sa 15, 20 i 40 godina staža. To nije realno. Vjerovatno će se ti procenti mijenjati, odnosno treba razjasniti za šta će se vezati osnovica. Ne bi se trebalo desiti manji iznos minimalne penzije nego je sada - rekao je Halilović za „Dnevni avaz“.

Dva u januaru

Halilović podsjeća da je Savez donio odluku o tome da će mirni protesti biti održani 27. oktobra, ako izmjene Zakona o PIO ne budu usvojene do 15. oktobra.

- Nemamo razloga da sami sebi škodimo, jer smo dobili čvrste garancije. Vlada FBiH još čeka mišljenje Ureda za zakonodavstvo i onda bi po skraćenoj proceduri to bilo u Parlamentu. Mi očekujemo objavu u „Službenin novinama FBiH“ do kraja godine i prvo redovno usklađivanje od predložena dva odmah u januaru - navodi Halilović.

# PENZIONERI
# HASO HALILOVIĆ
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