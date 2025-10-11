Dodik najavio da će se žaliti Sudu u Strazburu zbog oduzimanja mandata: "Ne može nivo BiH da derogira Ustav RS"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će pokrenuti spor pred Ustavnim sudom RS zbog oduzimanja mandata, jer kaže da ne može državni nivo da "derogira Ustav RS".

On je kazao da "Ustav RS kaže da predsjednik RS može samo da odstupi sa pozicije ako podnese ostavku, a ja je nisam podnio".

- Ako neko pokrene pitanje opoziva, mogu biti na isti način kako sam i izabran. Da se ode na referendum i dobije se 50 posto plus jedan glas i to je to. To Ustav poznaje. Međutim, ovi majstori u Sarajevu smatrali su da je njima sve dostupno, računajući da nikada neće proći fino vrijeme lova na nas u RS - rekao je Dodik.

Ali, dodaje on, očigledno je da se neke stvari dešavaju.

- Sama činjenica da sada odluka Ustavnog suda vezano za zahtjev za privremenu mjeru koja treba da obustavi sva izvršenja akta koja su do sada donesena i to traje neuobičajeno dugo ali vjerujemo da će to brzo doći. Ni u tom pogledu nemam neka očekivanja. Nama je potrebno da završimo na nivou Ustavnog suda BIH taj proces i da se uputimo u Strazbur, Sudu za ljudska prava gdje nas čeka masa odluka slične naravi koje su poništene samo jer se nije poštovala hijerarhija zakonodavstva - kazao je Dodik.

Poručio je da je "zato važno da Ustavni sud RS donosi svoje odluke i da ukaže da je to bilo rušenje Ustava i da nije bilo u skladu sa ustavnosti".

- To će nam pomoći u Strazburu i na drugim mjestima gdje se budemo žalili - zaključio je Dodik.