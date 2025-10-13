SP i DEMOS imat će zajedničke kandidate na opštim izborima 2026.

Predsjednici Socijalističke partije i DEMOS Petar Đokić i Nedjeljko Čubrilović potpisali su danas u Banjoj Luci Sporazum o saradnji s ciljem, kako je rečeno, političkog ukrupnjavanja političke scene i priprema za opšte izbore 2026.

Đokić je rekao da ovaj sporazum predstavlja i pripremu za saradnju na opštim izborima 2026. godini u Bosni i Hercegovini.

- Ovo je temelj za saradnju na izborima. Imaćemo na listi zajedničke kandidate, a to će biti najbolji kandidati koje možemo da ponudimo - izjavio je Đokić.

On je dodao da je prethodno SP na najvišem nivou stranke dobio saglasnost za ovu saradnju.

Lider DEMOS-a Nedjeljko Čubrilović rekao je da je uvjeren da će se u narednom periodu ova saradnja pokazati kao pametan potez. On je izrazio uvjerenje u uspjeh vladajuće koalicije i na “neželjenim” izborima za predsjednika RS, ali i na izborima 2026.

Inače, Petar Đokić obavlja funkciju ministra energetike u Vladi RS, dok je Nedjeljko Čubrilović do nedavno bio ministar saobraćaja i veza RS.