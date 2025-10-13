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EMOTIVNO

Video / Da srce pukne: Halidov unuk Belmin bio neutješan u zagrljaju oca uoči dženaze

Zagrlio ga je njegov otac Dino, koji se također teško nosio sa svim

Dino Bešlić sa sinom. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

13.10.2025

Sarajevo se danas oprašta od legende narodne muzike Halida Bešlića.

Dženaza je prvo klanjana ispred Gazi Husrev-begove džamije u prisustvu hiljada građana, prijatelja i poštovala njegovog lika i djela.

Posebno emotivan trenutak je zabilježen kada je Halidov unuk Belmin bio slomljen od emocija uoči dženaze.

Tada ga je zagrlio njegov otac Dino, koji se također teško nosio sa svim.

Dino Bešlić sa sinom. Avaz

# HALID BEŠLIĆ
# SARAJEVO
# DINO BEŠLIĆ
# BELMIN BEŠLIĆ
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