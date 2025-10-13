Video / Da srce pukne: Halidov unuk Belmin bio neutješan u zagrljaju oca uoči dženaze

Dženaza je prvo klanjana ispred Gazi Husrev-begove džamije u prisustvu hiljada građana, prijatelja i poštovala njegovog lika i djela.

Sarajevo se danas oprašta od legende narodne muzike Halida Bešlića.

Posebno emotivan trenutak je zabilježen kada je Halidov unuk Belmin bio slomljen od emocija uoči dženaze.

Tada ga je zagrlio njegov otac Dino, koji se također teško nosio sa svim.