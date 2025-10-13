U našoj zemlji normalizacija pušenja sveprisutna: U BiH svako četvrto dijete konzumira duhan

Prema rezultatima istraživanja Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Evropske unije prevalencija konzumiranja duhana u BiH u grupi mladih starosti između 15 i 24 godine iznosi 25,7 posto. Rezultati posljednjeg istraživanja koje su proveli Udruženje NARKO-NE i Porodično savjetovalište Sarajevo pokazali su da 27,3 posto mladih između 13 i 17 godina starosti konzumira cigarete.

BiH se nalazi među zemljama s najvećom upotrebom duhana u Evropi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 35 posto odraslih konzumira duhan. Međutim, posebno je poražavajući podatak da svako četvrto dijete uzrasta od 13 do 15 godina konzumira duhan i duhanske proizvode.

Siniša Baljo, stručni saradnik za istraživanje, monitoring i evaluaciju NARKO-NE komentirajući ove rezultate kaže da je u BiH, praktično, na svakom koraku prisutna normalizacija konzumacije duhana i duhanskih proizvoda, odnosno, pušenja.

- S jedne strane to je pristupačnost jer, naprimjer, djeca manje-više u trafici i na svim drugim mjestima mogu kupiti cigarete, jer se pravila o prodaji dosljedno ne poštuju i, zapravo, naša djeca su okružena silnim reklamama kojima se pušenje normalizira. S druge strane imamo jako puno nekih aktivnosti koje se nazivaju preventivnim, a kada pogledate listu projekata odobrenih u Sarajevu, Mostaru ili bilo kojem gradu, onda se taj preventivni program ogleda kroz školu fudbala, karatea i slično i kada analizirate te aktivnosti, vidite da nema stručnih, dokazanih i učinkovitih intervencija u svemu tome – govori Baljo za „Avaz“.

Neophodne su, kaže, preventivne aktivnosti koje se u školama protežu na cijelo polugodište, od seta radionica usmjerenih na jačanje životnih vještina i onih koje će djeci i mladima pomoći da se odupru bilo kojem izazovu, a istovremeno, preporučuje se, naglašava, rad s roditeljima.