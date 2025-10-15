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PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH

SNSD srušio zaključke kojima bi Krišto morala objaviti tekst Reformske agende

Odluka nije usvojena jer nije bilo entitetske većine iz RS, jer svi zastupnici opozicije nisu bili prisutni na sjednici, a SNSD nije glasao za njih

Predstavnički dom PSBiH. Avaz

S. S.

15.10.2025

Predstavnički dom PSBiH odbio je zaključke prema kojima bi predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto morala objaviti tekst Reformske agende.

Opozicioni zastupnici su kazali da raspravljaju o dokumentu koji nisu ni vidjeli ili pročitali. 

Zastupnik Safet Kešo (SDA) je kazao da je došao nekim kanalima do teksta, ali da ne smije reći od koga, kako ne bi te osobe bile izložene problemima.

Bio je predložen zaključak da se dostavi usvojeni dokument zastupnicima u roku od pet, odnosno sedam dana.

Odluka nije usvojena jer nije bilo entitetske većine iz RS, jer svi zastupnici opozicije nisu bili prisutni na sjednici, a SNSD nije glasao za njih.

# PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH
# BORJANA KRIŠTO
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