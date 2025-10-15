Čović s ambasadorom Turske: Naglasio potrebu izmjene Izbornog zakona

Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović primio je danas u PSBiH u nastupni posjet novog ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emina Aksekija, s kojim je razmijenio mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i temama od zajedničkog interesa.

Poseban naglasak stavljen je na nastavak partnerstva u oblastima koje doprinose napretku zemlje, poput jačanja vladavine prava, ubrzanja evropskih reformi i daljnjeg razvoja saradnje u okviru euroatlantskih integracija, saopštio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

U saopštenju se navodi da je Čović izrazio dobrodošlicu ambasadoru Aksekiju i zaželio mu uspješan mandat u Bosni i Hercegovini. Naglasio je važnu ulogu Turske u podršci jačanja institucija koje osiguravaju stabilnost i doprinose ostvarivanju evropske perspektive BiH. Istakao je da je Turska, kao članica NATO saveza, značajan partner BiH u jačanju obrambenih kapaciteta i provedbi NATO integracija. U svjetlu predstojeće 30. godišnjice Daytonskog sporazuma, istakao je važnost očuvanja mira i ustavnog poretka, te potrebu izmjene izbornog zakonodavstva radi legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda.

Ambasador Akseki zahvalio je na srdačnom prijemu i potvrdio opredijeljenost Turske u nastavku jačanja demokratskih standarda, ostvarivanju strateških ciljeva i daljnjem učvršćivanju institucija koje djeluju u službi svih građana BiH. Posebno je istakao spremnost Turske da pruži podršku BiH u reformskim procesima, jačanju institucija, te evropskom i euroatlantskom putu zemlje, potvrđujući podršku miru, stabilnosti, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH, naglašavajući pritom i važnost jednakosti i saradnje s tri konstitutivna naroda.

Sugovornici su zajednički prepoznali značaj nastavka partnerskih odnosa i stalnog dijaloga, uz uvjerenje da će postojeća saradnja doprinijeti novim iskoracima u jačanju prijateljskih veza između BiH i Republike Turske, saopšteno je.