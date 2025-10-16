U Vladi KS potpisan Aneks II Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samir Kurtović potpisali su danas Ugovor o pristupanju Aneksu II Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada Kantona Sarajevo pristupa ovom aneksu uz saglasnost Grada Sarajevo i općina Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Trnovo, Ilijaš i Hadžići, a njegova suština je da će se plaća državnih službenika i namještenika uvećavati za iznos od 0,6 posto za svaku započetu godinu penzijskog staža, u skladu sa zakonom.

Ukupno povećanje plaće po tom osnovu može iznositi do 24 posto, umjesto dosadašnjeg ograničenja od 20 posto.

Predstavnici Sindikata i premijer Uk ovom prilikom iskazali su volju za nastavkom socijalnog dijaloga s ciljem unapređenja položaja državnih službenika i namjestenika u organima uprave, sudskoj valsti i javnih ustanova KS, saopćeno je iz Sindikata.