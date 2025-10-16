Čović: Nepoštivanje većine u Klubu Bošnjaka, kako bi se izabrao Ademović, možda i najveća greška u mojoj karijeri

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u intervjuu za BHRT otkrio je da smatra jednom od najvećih grešaka to što je njegova stranka učestvovala u preglasavanju u Klubu Bošnjaka, kada je u rukovodstvo Doma naroda PSBiH izabran Kemal Ademović, iako je samo Ademović glasao za sebe iz cijelog Kluba.

- Moramo razumjeti da postoje vrlo jasna pravila ponašanja u Domu naroda i da tu nema izigravanja. Ja sam javno izlazio i govorio sam da mi je možda najžalije u mojoj političkoj karijeri što sam napravio jedan izlet, u tom smislu, i nisam tu promijenio mišljenje, upravo kada je izbor Ademovića u pitanju. Imali smo Klub Bošnjaka, to smo morali kao vrlo bitan element. To su ti elementi odvraćanja, moraš ih poštivati. Ne smiješ to raditi nikada, jer kad-tad, doći će neka druga situacija, kad ćeš biti ti u drugoj poziciji. Evo, kako smo mi oko Predsjedništva - kazao je Čović.

Inače, Ademović je osim svog glasa, imao još podršku SNSD-a i HDZ-a BiH kako bi bio izabran u rukovodstvo ovog doma.