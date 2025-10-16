Ćudić: Pozivam Krišto da dostavi odluku o formiranju ureda pregovarača, a Komšića da predloži ime

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić, govoreći o imenovanju glavnog pregovarača, kazala je da je otvorena za kompromise, umjesto da Predstavnički dom Bosne i Hercegovine sam imenuje tu osobu, te da i drugi daju svoje prijedloge. Navela je da prvo Vijeće ministara BiH treba osnovati Ured glavnog pregovarača.

Konfuzija oko imenovanja

Osvrćući se na konfuziju oko toga ko treba imenovati glavnog pregovarača sa EU, Ćudić je rekla da niko nije potpuno u pravu jer Ustav ne daje jasno utemeljenje o ovom pitanju.

- Jedno je sigurno, ako slijedimo praksu iz regiona, to je uvijek činila vlada. S druge strane, u BiH imamo i Predsjedništvo koje jeste zaduženo za vanjske poslove, ali se ne slažem s analizom DF-a jer i da damo to Predsjedništvu, ovo nije samo pitanje vanjske politike, nego i administrativno - kazala je Ćudić gostujući na Federalnoj televiziji.

Naglasila je da je politički problem u tome što bi, ukoliko bi pregovarača imenovalo Predsjedništvo BiH, Željka Cvijanović mogla blokirati odluku.

Kompromisno rješenje

Ćudić je istakla da je spremna na kompromisno rješenje i predlaže da Vijeće ministara BiH formira ured glavnog pregovarača, a da će razmotriti i prijedloge iz Predsjedništva, konkretno od Željka Komšića.

- Spremna sam staviti svoj ego po strani. Iako podržavam da prijedlog dođe iz Predstavničkog doma, po modelu po kojem smo birali Vijeće ministara. Imam nekoliko kompromisnih rješenja. Pozivam predsjedavajuću Borjanu Krišto da nam u ponedjeljak ujutru najkasnije dostavi nacrt odluke, ne o pregovaraču, već o uspostavljanju ureda... Pružam ruku svima, pozivam i opoziciju, ukoliko Željko Komšić ima fantastično ime, jer trebamo govoriti o imenima, neka ga predloži i mi ćemo ga sasvim sigurno razmatrati - rekla je Ćudić.

Komentarišući najavu Borjane Krišto da će ubrzo uputiti u proceduru ime glavnog pregovarača, koje je dogovoreno na sastanku HDZ-a i SNSD-a, Ćudić je kazala da samo ime Ane Trišić Babić nije sporno, nego način na koji je to urađeno.

- Diskvalifikuju se imena načinom na koji se plasiraju. Veliki problem je nastao zbog načina plasiranja na press konferenciji, mislim da je to oblik političkog primitivizma. Ništa nije sprečavalo izvršnu vlast prije godinu da imamo pregovarača i to je možda mogla biti Trišić Babić, ali ne da godinu dana kasnije pregovarate s presuđenim političkim penzionerom - istakla je Ćudić.

Poručila je da vjeruje u kompromis i konsenzus, "ali ne onaj koji se najavljuje putem TV ekrana s ljudima koji ne smiju učestvovati u tom procesu".