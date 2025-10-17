Mak Dizdar: 108. godišnjica rođenja jednog od najboljih bh. pisaca svih vremena

Na današnji dan 1917. godine, u Stocu je rođen Mehmedalija Mak Dizdar, jedan od najboljih bh. pisaca svih vremena. U krug književnika i javni život uveo ga je stariji brat Hamid, također pisac, koji je tada bio urednik sarajevskog časopisa „Gajret“, za koji je i Mak počeo pisati.
Makove majka i sestra ubijene su 1945. godine u logoru Jasenovac, a pretpostavlja se da su se tim činom ustaške vlasti osvetile Dizdaru zbog njegovog antifašističkog partizanskog djelovanja u Drugom svjetskom ratu, kada je i dobio konspirativno ime Mak, koje je kasnije koristio kao pjesnički pseudonim.
„Narodna prosvjeta“
Poslije rata je radio kao novinar, te tri godine bio glavni urednik sarajevskog lista „Oslobođenje“, nakon čega je osnovao “Seljačku zadrugu”, koja je uskoro prerasla u “Narodnu prosvjetu”, u to vrijeme jednu od najznačajnijih izdavačkih kuća na Balkanu.
Ali kako se na našim prostorima uspjeh ne prašta, nakon optužbi komunističkih vlasti da je prokapitalistička i promuslimanska te pritiska javnosti, “Narodna prosvjeta” biva pripojena izdavačkoj kući “Veselin Masleša”. Prema riječima Makovog najstarijeg sina Murkela, bio je to montirani politički proces u kojem je direktor „Narodne prosvjete“ Mustafa Zitić osuđen na godinu zatvora, a njegov otac ostao bez posla.
Nakon gubitka posla, Mak je radio volonterski do 1964., kada postaje glavni urednik časopisa „Život“, a ujedno obavlja i funkciju predsjednika Društva književnika Bosne i Hercegovine.
„Kameni spavači“
U Makovim pjesmama, u kojima metaforično promišlja o sučeljavanju života i smrti, te u kojima progovaraju „kameni spavači“, pažljivijem čitatelju neće promaći razočarenje i revolt zbog politike tadašnjih vlasti. Ideali za koje se borio su nestali, prepreke koje su mu postavljali dojučerašnji prijatelji, ne mogavši se pomiriti s njegovim uspjehom i intelektualnom veličinom, postajale su sve veće i nepremostive.
Dizdar ih je svrstao u dvije zbirke pjesama: „Kameni spavač“ i „Modra rijeka“, koristeći se natpisima sa stećaka, srednjovjekovnih bosanskih nadgrobnih spomenika, oživljavajući i proširujući njihove poruke o prolaznosti života.
Osim pisanja, Mak je volio i slikanje, a inspiraciju i ideje dobijao je društvu prijatelja slikara i književnika, u tadašnjem umjetničkom sastajalištu, kafani “Istra”, koja se nalazila u centru Sarajeva.
Mak Dizdar je preminuo 14. jula 1971. godine.
Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović imenovan prvim bosanskim reisu-l-ulemom
1882. - Odlukom austrougarskog cara Franza Josepha I (i ranijim dekretom šejhu-l-islama u Istanbulu od 9. februara) imenovan prvi bosanski reisu-l-ulema Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović. Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović rođen je u Kulen-Vakufu 1816. godine. Kraće vrijeme učio je medresu u Prijedoru, a zatim došao u Gazi Husrev-begov hanikah. Godine 1837., otišao je u Istanbul u medresu Hekim Čelebi, gdje je nastavio nauke. Nakon 15 godina naukovanja u Istanbulu, te kratkog muderiziranja u Bosanskom Novom, prihvatio je mjesto muderisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a godinu poslije imenovan je za imama Arebi-atik džamije. Iako je 1856. godine postavljen za sarajevskog muftiju, Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović nije prekidao muderisku službu, a i nakon imenovanja za reisu-l-ulemu nastavio je držati predavanja do 1988. Iscrpljen dugogodišnjim radom, Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović podnio je ostavku na položaj reisu-l-uleme 1893. godine, a preminuo je 10. februara 1895. godine.
1915. - Rođen Artur Miler (Arthur Miller), američki dramski pisac. Tri godine nakon što je doživio fijasko s prvim pozorišnim djelom na Brodveju (1944.), dobio je nagradu pozorišnih kritičara za komad “Svi moji snovi”. Dobitnik je i Pulitzerove nagrade, a poznat je i po braku s holivudskom divom Merilin Monro (Marilyn Monroe).
1931. - Američki gangster Al Kapone (Capone) osuđen na 11 godina zatvora zbog izbjegavanja plaćanja poreza.
Mladen Vojičić Tifa, bh. rok legenda, slavi 65. rođendan
1960. - U Sarajevu rođen Mladen Vojičić Tifa, legendarni bh. rok pjevač. Prvi Tifini muzički počeci bili su u grupi "Prvi čin", hejvi metal bendu u kojem je svirao bas. Vrlo brzo odlazi iz grupe i priključuje se bendu "Kako kad", koja je svirala jazz rock, u kojoj i počinje pjevati. Ubrzo napušta i ovu grupu i priključuje se grupi "Paradox". Zbog vojnih obaveza napušta grupu "Paradox", ali je bio u stalnom kontaktu sa basistom Zlatanom Čehićem s kojim je planirao nastaviti rad grupe po završetku vojnog roka, međutim, do tada grupa se raspala, a basista Zlatan je porešao u grupu "Top" u koju dovodi i Tifu, sve do 1983. godine. Jedno vrijeme Tifa je bio i član obnovljene "Teške industrije", a potom se priključio grupi "Bijelo dugme". Posljednji nastup s "Bijelim dugmetom" Tifa je imao 2. avgusta 1985. godine na koncertu u Moskvi. Po odlasku iz "Bijelog dugmeta" snimio je duet sa Željkom Bebekom, međutim, povratak na scenu se događa krajem 1986. kada se pridružuje grupi "Vatreni poljubac" i sa njima snima sjajan album "100 % RocknRoll". Godine 1987. prelazi u „Divlje jagode“ i snima album "Konji" i prvi put se pojavljuje kao autor i to u pjesmi "Zauvijek tvoj". Nakon "Divljih jagoda" pričalo se da Tifa treba da postane dio grupe "Atomsko sklonište", međutim, 1989. godine izdaje svoj prvi solo album naziva "No.1", zatim godinu poslije i drugi "Samo ljubav postoji". Početak agresije na BiH (1992. – 1995.) Tifa je proveo u opkoljenom Sarajevu. Tada su nastale pjesme: "U bolje sutra ćemo poć'", "Ponesi zastavu, Dragane Vikiću", "Grbavica", "Sarajevo inšallah" i druge.
1997. - Na Kubi sahranjen Ernesto Če Gevara (Che Guevara), tri desetljeća nakon što je ubijen u Boliviji, 9. oktobra 1967. Posmrtni ostaci Če Gevare, argentinsko-kubanskog marksističkog revolucionara i političara, položeni su u mauzolej u gradu Santa Klara.
2002. - Preminuo Zekerijah Đezić Đeza, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih interpretatora sevdalinki. Posthumno, 2003. godine, dodijeljena mu je muzička nagrada "Davorin" za afirmaciju originalne bosanskohercegovačke muzike. Najpoznatije interpretacije:
“Amanet šehida”, “Razbolje se šimšir list”, “Bosno moja lijepih planina”, “Djevojka sokolu zulum učinila”, “Pokidane strune”, “Kad ja pođoh na Bembašu”…