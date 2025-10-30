Šta je Konaković rekao 12. avgusta o Dodikovom lobiranju u SAD: "Dodik je potrošio pare u pokušaju da plasira laž, njihov problem je što smo mi mobilni, što smo stalno tamo, u Americi..."

Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku, kao i njegovim saradnicima te svim firmama koje su bile na crnoj listi, ne stišavaju se reakcije.
Iz današnjeg rakursa, ne tako davno najviši zvaničnici države Bosne i Hercegovine uvjeravali su nas da od toga nema ništa, da je američka administracija dobila "pravovremene i blagovremene" poruke iz BiH, da Dodika čekaju još jači udari i ostale bajke za djecu i tako dalje...
Evo, naprimjer, šta je o lobiranju Dodika u SAD-u govorio Elmedin Konaković 12. avgusta ove godine.
- Ono što je meni jako važno, mi kroz kuću koju smo angažovali posredstvom Bosanaca i Hercegovaca koji vole svoju zemlju koji su svoj novac izdvojili da plate takvu vrstu lobiranja imamo pravovremne, blagovremene informacije i otvorena vrata za plasman svojih informacija do samog vrha američke administracije. Nisam imao direktne kontakte sa Rubiom, mislim da ću do kraja ove godine imati direktne kontakte i sastanak, na tome radimo, ali znamo da su naše poruke stigle do ljudi koje govore o i koji su donosioci odluka. Dobili smo iz američke administracije neke poruke koje su za BiH ohrabrujuće koje naravno govore o stabilnsoti, poštivanju sistema, ustavnog poretka, presuda, dakle top uopšte nije upitno i mislim da je Dodik tu pogriješio, potrošio je pare građana RS u pokušaju da plasira laž. Nije teško odnijeti informaciju ali američka administracija je jedna od najjačih u svijetu, ona informacije provjerava. Ne može Dodik istovremeno, Košarac pozivati na sporazum sa Kinom sa nula posto takse a onda se predstavljati kao američki čovjek ili pozivati na trade agreeement s Rusijom u kojem bi meso koje nemamo u BiH trebali izvesti a oni nama uvesti sve što hoće, a pretvarati se da je za Trampovu administraciju. Njihov problem je što smo mi mobilni, što smo stalno tamo, u Americi smo bili nekoliko puta, u Vašingtonu prije nekoliko sedmica, imamo važne kontakte odnijeli smo informaciju, mnogo nam u tome pomaže lobistička kuća koja radi za BiH - rekao je između ostalog Konaković.
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