Šta je Konaković rekao 12. avgusta o Dodikovom lobiranju u SAD: "Dodik je potrošio pare u pokušaju da plasira laž, njihov problem je što smo mi mobilni, što smo stalno tamo, u Americi..."

Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku, kao i njegovim saradnicima te svim firmama koje su bile na crnoj listi, ne stišavaju se reakcije.

Iz današnjeg rakursa, ne tako davno najviši zvaničnici države Bosne i Hercegovine uvjeravali su nas da od toga nema ništa, da je američka administracija dobila "pravovremene i blagovremene" poruke iz BiH, da Dodika čekaju još jači udari i ostale bajke za djecu i tako dalje...

Evo, naprimjer, šta je o lobiranju Dodika u SAD-u govorio Elmedin Konaković 12. avgusta ove godine.