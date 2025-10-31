Dani otvorenih vrata u poliklinici "Atrijum": 313 besplatnih pretraga

U mjesecu novembru, poliklinika Atrijum organizuje humanitarnu akciju „Dani otvorenih vrata“ – niz besplatnih dana posvećenih osobama kojima su potrebne dijagnostičke pretrage, stručne procjene i podrška, a trenutno ih nisu u mogućnosti priuštiti.

Ovom akcijom želimo pomoći zajednici, omogućiti pravovremeno otkrivanje bolesti i pružiti brigu onima kojima je zdravstvena zaštita teško dostupna.

Humanitarna akcija

Broj mjesta je ograničen, a prvenstvo imaju osobe bez zdravstvenog osiguranja, slabijeg imovinskog stanja ili one koje duže vrijeme nisu obavile ljekarski pregled.

Ukoliko poznajete nekoga kome je potreban pregled ili analiza iz ove akcije, možete ih prijaviti u njihovo ime – nije neophodno da se osoba lično prijavi.

Sve pretrage, analize i terapije se vrše isključivo na lokaciji Džemala Bijedića 185 – poliklinika Atrijum.

Ukupna vrijednost humanitarne akcije:

- 113 besplatnih pregleda i savjetovanja

- 170 besplatnih laboratorijskih analiza

- 30 besplatnih tretmana urinarne inkontinencije

Ukupna tržišna vrijednost humanitarne akcije iznosi 16.435 KM, koje poliklinika Atrijum poklanja zajednici kroz svoj društveno odgovorni rad.

Pravila prijave

Prijave su otvorene do 08.11.2025. i vrše se putem telefona: 033 768 765.

Svaka osoba može se prijaviti samo za jedan od navedenih besplatnih projekata (pregled, analiza ili tretman).