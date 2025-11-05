Oglasio se Nikšić o tragediji u Tuzli: "Učestvovat ćemo u sanaciji doma kao i zbrinjavanju korisnika doma"

U tragičnom požaru u Domu penzionera u Tuzli, prema nezvaničnim informacijama, poginulo je najmanje deset osoba, dok je njih najmanje 20 povrijeđeno. Neki od njih su u teškom stanju.

Tim povodom za BHRT govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.

Nikšić je kazao da je obavio razgovore s lokalnim zvaničnicima.

- Katastrofa ogromnih razmjera, saučešće porodicama stradalih. Mi planiramo da dođemo i kao Federalna vlada učestvovat ćemo u sanaciji doma kao i zbrinjavanju korisnika doma - rekao je Nikšić.

Govoreći o kontrolama i zaštiti premijer je kazao kako se trebaju oformiti timovi koji će obići sve, a prije svega sačekati rezultate uviđaja.