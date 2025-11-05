PREMIJER FBIH

Oglasio se Nikšić o tragediji u Tuzli: "Učestvovat ćemo u sanaciji doma kao i zbrinjavanju korisnika doma"

Katastrofa ogromnih razmjera, saučešće porodicama stradalih, kazao je

Nermin Nikšić. Facebook

Dž. R.

5.11.2025

U tragičnom požaru u Domu penzionera u Tuzli, prema nezvaničnim informacijama, poginulo je najmanje deset osoba, dok je njih najmanje 20 povrijeđeno. Neki od njih su u teškom stanju.

Tim povodom za BHRT govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.

Nikšić je kazao da je obavio razgovore s lokalnim zvaničnicima.

- Katastrofa ogromnih razmjera, saučešće porodicama stradalih. Mi planiramo da dođemo i kao Federalna vlada učestvovat ćemo u sanaciji doma kao i zbrinjavanju korisnika doma - rekao je Nikšić.

Govoreći o kontrolama i zaštiti premijer je kazao kako se trebaju oformiti timovi koji će obići sve, a prije svega sačekati rezultate uviđaja.

- U narednom periodu oformićemo tim Vlade FBiH koji će obići institucije koje su u nadležnosti FBiH, a tražiti i od kantonalnih vlasti da isto urade za institiucije iz svoje nadležnosti, kada se nešto ovako desi da ne bi davali paušalne informacije. Evo večeras smo čuli dosta informacija od štićenika. U svakom slučaju trebamo sačekati da vidimo šta je tačno izazvalo tragediju - poručio je premijer FBiH.

# POŽAR
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
# NERMIN NIKŠIĆ
