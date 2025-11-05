SAZVAO LUGAVIĆ

Vanredni kolegij u Tuzli: Direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović podnio ostavku

Život izgubilo 11 osoba dok je više od 35 povrijeđenih

5.11.2025

Vanredni kolegij Gradskog vijeća Tuzla je počeo, a sazvao ga je  gradonačelnik Zijad Lugavić. Kolegij je počela minutom šutnje kako bi se odala počast preminulim štićenicima Doma penzionera. 

Direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, podnio je ostavku, saznaje "Avaz".

U sinoćnjem požaru život je izgubilo 11 osoba, 35 povrijeđeno, od kojih najmanje dvoje teško. Među povrijeđenima su, osim štićenika Doma, i pripadnici MUP-a TK-a, vatrogasci, radnici Doma penzionera.

Štićenici Doma penzionera su tokom noći prebačeni na niže spratove na sigurno, obilaze ih pripadnici Crvenog križa Grada Tuzle kako bi im pružili osnovne higijenske potrepštine. I psiholozi Doma zdravlja i UKC-a Tuzla će danas pružiti pomoć štićenicima. Također, posebne ekipe obići će danas štićenike kako bi utvrdili da li je potrebno osigurati alternativni smještaj.

