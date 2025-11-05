Direktor UKC Tuzla o stanju hospitaliziranih pacijenata nakon požara: "Dijagnostikovane su povrede nastale udisanjem dima"

Direktor JZU UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić obratio se javnosti i iznio informacije o povrijeđenima u požaru koji se sinoć desio u Domu penzionera.

- Po prijemu informacije o požaru na objektu Doma penzionera Tuzla koji se desio sinoć, 4.11.2025. godine, osoblje i svi resursi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stavljeni su na raspolaganje i u posebnu vrstu pripravnosti. Pored dežurnih ekipa po redovnom planu dežurstava imali smo i angažman, odnosno dolazak osoblja na svoja radna mjesta.

U toku noći hospitalizirano je dvadeset pacijenata u Klinici za plućne bolesti, među kojima je bilo tri policajca i šest vatrogasaca, a ostali su bili korisnici i uposlenici Doma penzionera Tuzla - kazao je dr. Umihanić.

Nažalost, jedna pacijentica je u toku noći preminula u Klinici za plućne bolesti.

- Prema izvještaju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju, a jedan je nažalost završio letalnim ishodom.

Kod hospitaliziranih pacijenata dijagnostikovane su inhalacione povrede nastale udisanjem dima, odnosno štetnih produkata sagorijevanja.

Trenutno i u Klinici za interne bolesti imamo dva hospitalizirana pacijenta.

Osoblje i načelnici Klinike za plućne bolesti, Klinike za anesteziju i reanimaciju i Klinike za interne bolesti bili su uključeni u proces zbrinjavanja i opservacije navedenih pacijenata.

Univerzitetski klinički centar Tuzla stavio je na raspolaganje i sve raspoložive kapacitete za hospitalizaciju pacijenata koji su mogli doći zbog pogoršanja svog osnovnog stanja, hroničnih bolesti, komorbiditeta ili eventualno za smještaj korisnika Doma penzionera Tuzla, ukoliko se procijeni da nemaju adekvatan smještaj za novonastale slučajeve ili kao mogućnost privremenog smještaja dok se ne iznađe adekvatno rješenje.

Univerzitetski klinički centar Tuzla je i ovom prilikom pokazao svoju visoku spremnost, pripravnost i profesionalnost. Zahvaljujem se osoblju koje je promptno reagovalo i stojimo na raspolaganju građanima Tuzlanskog kantona - poručio je dr. Umihanić.