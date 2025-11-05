Zaim Muzaferija: 22. godišnjica smrti glumačkog velikana

Na današnji dan 2003. godine, preminuo je Zaim Muzaferija, bosanskohercegovački filmski, televizijski i pozorišni glumac. Radio je i kao profesor njemačkog i francuskog jezika.

Nakon Drugog svjetskog rata počeo se amaterski baviti glumom, a prvu profesionalnu ulogu ostvario je 1961. godine u filmu Veljka Bulajića "Uzavreli grad". Za tu ulogu nagrađen je na Filmskom festivalu u Puli specijalnom nagradom. Također u Puli, 1990. godine, dobio je Zlatnu arenu za ulogu u filmu "Stanica običnih vozova" Nenada Dizdarevića.

Igrao u više od 100 filmskih i televizijskih projekata

Kao epizodist i tumač karakternih uloga Zaim je igrao u više od 100 filmskih i televizijskih projekata. Na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu, 1968. godine, nagrađen je za uloge u filmovima "Praznik" (1967.) Đorđa Kadijevića i "Mali vojnici" (1967.) Bahrudina Bate Čengića. S Batom Čengićem je sarađivao i u TV drami "Jagoš i Uglješa", te filmovima "Slike iz života udarnika" (1972.), "Pismo-glava" (1983.) i "Gluvi barut" (1990).

Posebno zanimljive glumačke kreacije Muzaferija je ostvario u pozorišnim predstavama na profesionalnim scenama širom Bosne i Hercegovine, kao što su one u tri "Hasanaginice", Alije Isakovića, Mustafe Nadarevića i Nijaza Alispahića, zatim u "Dervišu i smrti" Meše Selimovića - u režiji Nijaza Alispahića, te u "Hamdibegu" Harisa Silajdžića i "Šehidu" Zilhada Ključanina.

Nastupajući u pozorišnoj predstavi svog sina Jesenka Muzaferije "1001 bošnjački dan", obilježio je 60 godina umjetničkog rada.

Osim glumom, Muzaferija se bavio i pisanjem poezije. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992. - 1995.) pisao je dnevnik i poeme o ratu koje je recitirao širom svijeta, u Londonu, Milanu, Amsterdamu, Nirnbergu...

U Visokom se od 2003. godine redovno održava manifestacija "Dani Zaima Muzaferije", u okviru koje se održavaju promocije, izložbe, pozorišne predstave, okrugli stolovi te premijere najnovijih filmskih uradaka.

1667. - Rođen Kristof Ludvig Agrikola (Christoph Ludwig Agricola), njemački slikar pejzaža. Proveo je većinu svog života u putovanjima, posjećujući često Englesku, Holandiju i Francusku, ali je izvjestan period života proveo u Napulju u Italiji, proučavajući stare majstore slikarstva. Njegovi brojni pejzaži, poznati po svojoj realističnoj prirodi, variraju zavisno od mjesta, klime i godišnjih doba.

1879. - Umro Džejms Klerk Maksvel (James Clerk Maxwell), škotski fizičar. Napisao je jednačine kretanja elektromagnetnih polja (Maxwellove jednačine). Teorijski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Formulirao je Zakon raspodjele brzine molekula u plinu, zbog čega se smatra jednim od osnivača kinetičke teorije plinova.

1913. - Rođena Vivijen Li (Vivien Leigh), engleska pozorišna i filmska glumica. Osvojila je dva Oskara za uloge pripadnica višeg sloja s Juga Amerike, Scarlett O'Hara u „Prohujalo s vihorom“ (1939.) i Blanche DuBois u „Tramvaju zvani čežnja“ (1951.). Na pozorišnim daskama je često nastupala sa svojim mužem Lorensom Olivijerom (Laurenceo Olivier), koji je režirao nekoliko njenih predstava.

1929. - Bora Todorović, srbijanski glumac, legenda jugoslavenskog glumišta, rođen je na današnji dan. Bio je brat također slavne glimice Mire Stupice i otac glumca Srđana Todorovića i glumice Dane Todorović. Igrao je vrlo različite uloge, od pionira nove umjetnosti filma i zagovornika novih sloboda u filmu „Maratonci trče počasni krug“; komičnog lopova i prevaranta koji preživljava ratne godine u „Balkan ekspresu“ do vođe „romske mafije“ u „Domu za vješanje“ i lika Luke Labana u „Profesionalcu“.

1930. - Umro Kristijan Eijkman (Christiaan), nizozemski ljekar i patolog, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1929. godine.

1938. - Rođen Milovan Ilić Minimaks, srbijanski i regionalni televizijski i radijski novinar, aforističar, radio i TV voditelj, koji je svojom duhovitošću i inventivnošću uveseljavao narod i pomogao mnogim estradnim umjetnicima da postanu slavni. Objavljivao je humoreske u “Politici” i satiričnom listu “Jež”, a svoju radijsku emisiju “Minimaks - minimum govora, maksimum muzike“ pokrenuo je 1967. godine na Radio Beogradu. Potom je karijeru nastavio na RTS-u, gdje je vodio emisiju „Od glave do pete“. Nakon toga je na TV Politika vodio zabavnu emisiju "Minimaksovizija". Naredne svoje emisije "Maksovizija", "Nedelja kod Minimaksa" i "Fonto" radio je i za druge TV kuće.

1938. - Radivoj Korać, jugoslavenski legendarni košarkaš, koji je poginuo u 30. godini u saobraćajnoj nesreći kod sela Kamenice, blizu Sarajeva, rođen je na današnji dan. Korać je bio prvi sportist koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njegovoj sahrani prisustvovala je i delegacija iz kluba Petrarca Basket iz Padove, kluba u kojem je Korać završio karijeru. Nakon njegove smrti ustanovljen je Kup Radivoja Koraća za koji su se svake godine borili najbolji jugoslavenski košarkaški klubovi.

1938. - Rođen Cezar Luis Menoti (Menotti), poznat kao El Flaco, bivši argentinski fudbalski trener i igrač, koji je osvojio Svjetsko prvenstvo u fudbalu 1978. kao glavni trener argentinske reprezentacije. Tokom svojih igračkih dana igrao je kao napadač, posebno za argentinske klubove Rosario Central i Boca Juniors. Preminuo je 5. maja 2024. godine.

1948. - Bernard-Henri Levi (Levy), francuski filozof i pisac, rođen je na današnji dan. Levi je bio jedan od prvih francuskih intelektualaca koji je pozivao na vojnu intervenciju protiv srpske vojske u Bosni i Hercegovini devedesetih godina i veoma rano je progovorio o srpskim koncentracionim logorima. Autor je dokumentarnog filma "Bosna" o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj portretira Armiju RBiH kao vojsku koja brani čast Evrope i Aliju Izetbegovića kao borca za kozmopolitizam i slobodu, nazvavši ga bosanskim De Golom (Gaulle). Objavio je dnevnik koji je vodio tokom rata u BiH naziva "Ljiljan i pepeo" u kojem je analizirao početak ratova na Balkanu.

1948. - Rođen Vilijam Danijel Filips (William Daniel Phillips), američki fizičar i akademik, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1997. godine.

1949. - Alija Pirić, bosanskohercegovački profesor književnosti i književni kritičar, rođen je na današnji dan. Pirić je radio kao predavač kulture izražavanja i književnosti na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, bio predsjednik Kulturnog društva "Preporod" u Mostaru, te direktor Izdavačke kuće "Preporod" u Sarajevu. Također je radio kao profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Pedagoškom fakultetu u Zenici i Fakultetu humanističkih nauka na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Jedno vrijeme je bio i savjetnik federalnog ministra obrazovanja i nauke. Priredio je za štampu više knjiga. Objavio je više izvornih naučnih radova, stručnih ogleda i studija, kao i više književnih prikaza i kritika.

1955. - Nakon što je u Drugom svjetskom ratu bila uništena, ponovo otvorena Bečka državna opera izvedbom Betovenove (Beethoven) opere “Fidelio”.

1955. - Rođena Ljiljana Blagojević, srbijanska pozorišna i filmska glumica, nezaboravna Doli Bel iz filma “Sjećaš li se Doli Bel”, uloge po kojoj je i danas prepoznatljiva u cijeloj regiji.

1959. - Brajan Adams (Bryan), kanadski kantautor, gitarist, producent, glumac i fotograf, rođen je na današnji dan. Njegova pjesma "I Do It for You" iz 1991. godine provela je 16 sedmica na broju jedan britanske top ljestvice, što je još važeći rekord.

1977. - Umro Rene Goskini (Goscinny), francuski crtač stripova, autor popularnog “Asterixa”.

1989. - Preminuo Adem Čejvan, bosanskohercegovački pozorišni i filmski glumac. Ostvario je velik broj uloga: “Lisice” (1969.), “Seljačka buna” (1973.), “Ovčar” (1971)., “Polenov prah”… U TV dramama je glumio uglavnom markantne likove u ostvarenjima "Nepokoreni grad", "Odbornici", "Frontaš", "Pucanj u šljiviku", "Putevi i stranputice". Čejvan je bio osnivač susreta za glumce koji su održavani u Banjoj Luci, od 1981. do 1987. godine, s nazivom "Susreti za glumce u maju".

2007. - Google predstavio Android, operativni sistem za mobitele. Prvi komercijalno dostupan telefon koji pokreće Android bio je HTC Dream, predstavljen 22. oktobra 2008. godine.