Proglašen Dan žalosti u Brčko distriktu BiH zbog tragedije u Domu penzionera u Tuzli

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić proglasio je 6. novembar 2025. godine Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, zbog tragičnog gubitka ljudskih života uzrokovanog požarom u Domu penzionera u Tuzli.

Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola, na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su prilagoditi i uskladiti svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Podsjetimo, sutra je proglašen Danom žalosti ina području Federacije BiH.