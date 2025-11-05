Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUKA GRADONAČELNIKA

Proglašen Dan žalosti u Brčko distriktu BiH zbog tragedije u Domu penzionera u Tuzli

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su prilagoditi i uskladiti svoje programske sadržaje Danu žalosti

Dom penzionera u Tuzli. A. Bešić / Avaz

A. O.

5.11.2025

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić proglasio je 6. novembar 2025. godine Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, zbog tragičnog gubitka ljudskih života uzrokovanog požarom u Domu penzionera u Tuzli.

Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola, na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su prilagoditi i uskladiti svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Podsjetimo, sutra je proglašen Danom žalosti ina području Federacije BiH. 

# DOM PENZIONERA
# DAN ŽALOSTI
# BRČKO DISTRIKT BIH
# TUZLA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.