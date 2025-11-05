Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGROMNA TRAGEDIJA

Vijećnik iz Tuzle izgubio člana porodice u požaru: "Ovo nije nesreća, ovo je javni poraz institucija!"

Više puta sam na sjednicama Kolegija i Vijeća ukazivao na sigurnosne propuste, poručio je Malkočević

Malkočević: Izgubio člana porodice. Facebook / Avaz

A. O.

5.11.2025

Zamjenik Predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle i predsjednik Kluba vijećnika Narod i pravda (NiP) Mirza Malkočević saopćio je kako je u požaru život izgubio i njegov rođak Zaim Malkočević.

Kazao je kako ovo “nije bila nesreća koja se nije mogla predvidjeti”.

- Više puta sam na sjednicama Kolegija i Vijeća ukazivao na sigurnosne propuste, kao i uslove i standarde Doma penzionera, te na potrebu ulaganja u smještaj i zaštitu najstarijih građana našeg Grada.

Navedeno nije samo lična tragedija nego javni poraz institucija koje su imale zakonsku i moralnu obavezu zaštititi ljude koji se nisu mogli zaštititi sami - navodi on na Facebooku.

- U ime NiP Tuzla i svoje lično tražim:

Hitnu i potpunu istragu o uzrocima požara,

Utvrđivanje individualne i institucionalne odgovornosti,

Objavu podataka o stanju protivpožarne zaštite u ustanovi prije incidenta,

Sistemske mjere za sprečavanje ovakvih tragedija u svim ustanovama socijalne zaštite na nivou Grada.

Nećemo dopustiti da se priča završi na sažaljenju, već na odgovornosti, reformi i pravdi - poručio je Mirza Malkočević u objavi na društvenim mrežama.

# POŽAR
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
# MIRZA MALKOČEVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.