Vijećnik iz Tuzle izgubio člana porodice u požaru: "Ovo nije nesreća, ovo je javni poraz institucija!"

Zamjenik Predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle i predsjednik Kluba vijećnika Narod i pravda (NiP) Mirza Malkočević saopćio je kako je u požaru život izgubio i njegov rođak Zaim Malkočević.

Kazao je kako ovo “nije bila nesreća koja se nije mogla predvidjeti”.

- Više puta sam na sjednicama Kolegija i Vijeća ukazivao na sigurnosne propuste, kao i uslove i standarde Doma penzionera, te na potrebu ulaganja u smještaj i zaštitu najstarijih građana našeg Grada.

Navedeno nije samo lična tragedija nego javni poraz institucija koje su imale zakonsku i moralnu obavezu zaštititi ljude koji se nisu mogli zaštititi sami - navodi on na Facebooku.