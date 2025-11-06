FHMZ

Sunčano vrijeme u BiH, dnevna temperatura između 11 i 20 stepeni

Većina populacije bit će boljeg raspoloženja

Avaz

Dž. R.

6.11.2025

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 °C.

U Sarajevu prije podne magla i niska naoblaka, a poslije podne sunčano. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 11 °C.

Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. 

Na sjeveru i u centralnim područjima, tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno usljed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja naoblake, usljed čega će temperature sporije rasti. Potom, sa više sunca i ugodnije širom zemlje.

