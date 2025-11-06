Stanje na putevima: Česti sitni odroni zemlje ili kamenja

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega pozivamo na pojačan oprez. Izdvajamo magistralne puteve: Konjic-Jablanica-Prozor, Lašva-Travnik, Bihać-Ključ-Sanski Most i Kupres-Livno, kao i puteve na širem području Sarajeva, Tuzle, Zenice i Doboja.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a upozoravamo i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.

Zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. (počeli radovi 27.10.2025.)

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na sanaciji regionalne ceste Stolac-Berkovići, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Konjic-Jablanica, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Zbog radova na održavanju magistralne ceste M-5, Vrtoče–Bosanski Petrovac (područje Medenog Polja), saobraća se usporeno, jednom trakom. Molimo vozače da na navedenoj dionici prilagode brzinu i način vožnje uslovima na cesti, te da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog odrona na regionalnom putu Vrbaška-Mrakovica u mjestu Vučjak, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).