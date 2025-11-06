DONEŠENA ODLUKA

U Federaciji BiH danas Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Dž. R.

6.11.2025

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sinoć je na hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 6. novembra Danom žalosti u Federaciji BiH.

- Odlukom se 6. novembar 2025. godine proglašava Danom žalosti u FBiH zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli - saopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH.

Podsjećamo, u požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli, život je izgubilo 12 osoba, dok je više od 35 hospitalizirano.

# FBIH
# DOM PENZIONERA
# DAN ŽALOSTI
# TUZLA
