MUP ZDK održao sastanak: Lišit ćemo slobode sve izgrednike na utakmici BiH i Rumunije

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju utakmice BiH i Rumunije te je poručeno da će reagovati pravovremeno i lišavati slobode sve izgrednike.

Na sastanku su definisani svi konkretni zadaci i obaveze nosilaca zadataka iz navedenog plana, kao i način i dinamika realiziranja svih aktivnosti, kako bi svi policijski službenici djelovali pravovremeno i efikasno, a naročito u slučajevima narušavanja javnog reda i mira i drugim incidentnim situacijama, kako bi izgrednike stavili pod kontrolu, lišili slobode i udaljili sa stadiona.

- Prilikom sačinjavanja plana, posebno se vodilo računa o postupanju policijskih službenika u kontekstu aktuelnih dešavanja u sportskoj zajednici naše zemlje, te se u tom smislu provjeravaju sva raspoloživa saznanja i informacije koje bi mogle ukazivati na eventualno planiranje izgreda ili drugih oblika nezakonitog ponašanja navijačkih grupa - naglašeno je.

Isto tako, posebno se razrađuju i planiraju mjere osiguranja kada su u pitanju gostujući navijači, kako bi se istim osigurala maksimalna sigurnost.

Kako je zaključeno na sjednici Štaba, sve intervencije moraju biti pravovremene, brze, dobro i kvalitetno koordinirane, a u postupanju policijskih službenika ništa ne smije biti prepušteno slučaju.

Cilj je, kako su naveli, da se ovaj sportski događaj osigura na najbolji mogući način, a svim navijačima, službenom osoblju, gostima i građanima pruži maksimalna lična i imovinska sigurnost.

- Također, na sastancima sa predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine definisat će se sve obaveze i zadaci organizatora, ali i zauzeti stavovi u pogledu svih pitanja bitnih za osiguranje ovog sportskog događaja - zaključeno je iz MUP-a ZDK.

Nogometna utakmica BiH - Rumunija dobila je dodatnu dimenziju s obzirom da je Nogometni savez BiH onemogućio BH Fanaticosima da dođu do ulaznica, kao i još nekim navijačkim grupama koje godinama prate Zmajeve. Oni su, ipak, najavili svoj dolazak.

Utakmica se igra 15. novembra na stadionu Bilino Polje s početkom u 20:45 sati.